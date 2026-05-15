Zelensky acusou a Rússia de manter importação de material bélico

Pelo menos 24 pessoas morreram, entre as quais três crianças, e 48 pessoas ficaram feridos na sequência do ataque russo que atingiu uma zona residencial da capital ucraniana na quinta-feira.

De acordo com o chefe de Estado ucraniano, o míssil de cruzeiro russo que atingiu o edifício de apartamentos foi fabricado no segundo trimestre de 2026.

Depois de especialistas ucranianos terem analisado os destroços, o chefe de Estado Volodymyr Zelensky acusou a Rússia de manter a importação de componentes e equipamentos necessários para a produção de mísseis, contornando as sanções globais.

Através das redes sociais, Zelensky disse que os países parceiros da Ucrânia devem "impedir os esquemas de evasão de sanções da Rússia".

As equipas de resgate ucranianas terminaram a operação de resgate nos escombros do prédio atingido, acrescentou o Presidente da Ucrânia.

O míssil de cruzeiro russo atingiu um edifício de nove andares tendo a Força Aérea Ucraniana classificado o ataque como o "maior bombardeamento" russo contra o país desde o início da invasão em 2022.

A Ucrânia assinalou o ataque decretando hoje dia de luto em todo o país.