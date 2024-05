Irlanda vai reconhecer a Palestina como Estado

Pouco antes dos anúncios de Oslo e de Dublin, o ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, Israel Katz, chamou os embaixadores da Irlanda e da Noruega, que se encontram fora de Israel, para consultas.

"A Irlanda e a Noruega pretendem enviar hoje uma mensagem aos palestinianos e a todo o mundo: o terrorismo compensa", afirmou Kantz em comunicado.

Num tom semelhante ao adotado nos últimos meses de guerra em Gaza, Kantz afirmou que o reconhecimento da Palestina equivaleria a "recompensar o Hamas".

Espanha vai também reconhecer a Palestina como Estado na próxima terça-feira, dia 28 de maio, com uma resolução do Conselho de Ministro, disse hoje o líder do Governo de Madrid, Pedro Sánchez.

Na União Europeia, nove Estados-membros reconhecem a Palestina: Bulgária, Chipre, República Checa, Hungria, Malta, Polónia, Roménia e Eslováquia.

A decisão destes países foi tomada antes de aderirem ao bloco europeu, enquanto a Suécia reconheceu a Palestina em 2014, cumprindo uma promessa eleitoral dos sociais-democratas então no poder.

Nas Nações Unidas, já reconheceram unilateralmente o Estado da Palestina 137 dos 193 membros da organização, de acordo com a Autoridade Palestiniana.