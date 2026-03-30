Zelensky propõe tréguas energéticas a Moscovo para lidar com a crise petrolífera

Zelensky elogia acordos "históricos" com países do Golfo

"São acordos históricos" sobre "cooperação estratégica na área da tecnologia militar", afirmou Zelensky aos jornalistas, depois de visitar a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Catar e a Jordânia.

O presidente ucraniano garantiu ainda que o seu país está pronto para um cessar-fogo na Páscoa e que está confiante que não existe qualquer impasse nas negociações entre Kiev e Moscovo.





c/ agências

A Ucrânia recebeu recentemente "sinais de alguns dos parceiros" a pedir-lhe que "reduza os ataques contra o setor petrolífero russo", disse esta segunda-feira Zelensky aos jornalistas.", acrescentou.Também esta segunda-feira o presidente ucraniano elogiou os acordos "históricos" sobre a cooperação em matéria de segurança e defesa aérea alcançados com os países do Golfo durante a visita que efetuou à região.", enfatizou.Nos termos dos documentos, que têm uma duração de dez anos, a Ucrânia planeia, em particular, libertar a exportação dos seus intercetores capazes de destruirShahed de fabrico iraniano, acrescentou Zelensky.", apontou, "e o que esteja a ser efetivamente vendido aos parceiros seja um sistema de defesa aérea à prova de Shahed e não apenas intercetores."Em troca, Kiev, que luta contra a invasão russa há quatro anos, está interessada em meios para destruir mísseis balísticos, que são muito difíceis de abater, e em apoio no sector energético, cuja rede está a ser devastada por ataques sistemáticos russos, de acordo com Zelensky.