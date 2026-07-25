1.500 militares mobilizados a partir desta noite para incêndios em França

"Estão a ser destacadas unidades militares, em apoio às forças de segurança interna, para proteger bens e pessoas", adianta o ministério, citado pela AFP.

Estes militares terão "a missão de apoiar a retirada das populações que residem nas zonas ameaçadas pelos incêndios" e "contribuirão, além disso, para proteger as habitações deixadas sem vigilância", detalhou.

"Peritos e meios" estão também "a ser mobilizados para a segurança dos locais industriais", acrescentou a mesma fonte.

Até ao momento, foram mobilizados cerca de 1.000 militares. A etapa final da Volta a França em Paris, no domingo, foi encurtada para aliviar a pressão sobre os serviços de emergência anunciou a organização.

As forças armadas afirmam ainda ter mobilizado "recursos excecionais", como o drone Reaper para realizar "missões de vigilância" ou o avião de transporte A400M, que é capaz "de lançar vinte toneladas de retardador de fogo para conter a propagação das chamas".

O serviço de saúde militar foi também mobilizado com "11 equipas médicas".

Para "facilitar o trabalho dos bombeiros", estão também a ser "mobilizados tratores para limpar trilhos na floresta" e "realizar trabalhos para limitar a propagação dos incêndios", acrescentou o ministério. Os incêndios em França e Espanha forçaram já a retirada de mais de 270 mil pessoas das suas casas e localidades, de acordo com balanços das autoridades dos dois países.

Em França, o ministro do Interior indicou que desde quarta-feira cerca de 200 mil pessoas foram retiradas nas regiões de Gironde e dos Landes.

Em Espanha, os incêndios florestais em curso na Comunidade de Madrid e em Ávila afetam já cerca de 80 mil pessoas, entre as que foram retiradas e as que se encontram confinadas, de acordo com os dados disponíveis por volta das 13:00 locais (menos uma hora em Portugal).

Os dois países enfrentam incêndios que permanecem incontroláveis na região de Madrid e nas proximidades da cidade francesa de Bordéus.

Tanto em França como em Espanha, estes incêndios são consequência de florestas e vegetação que se tornaram mais inflamáveis devido à seca e às ondas de calor excecionais que se têm sucedido desde junho na Europa Ocidental.

Até ao momento, nestes últimos incêndios, não foram registadas mortes, nem em França nem em Espanha.

Os dois países ativaram o Mecanismo Europeu de Proteção Civil e solicitaram meios aéreos de combate a incêndios.

A União Europeia mobilizou quatro aviões para Espanha e três para França, informou a Comissão Europeia.

Portugal enviou para França duas aeronaves e uma equipa de sete elementos para auxiliar no combate aos incêndios e o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou hoje que o país aceitou o destacamento de 128 elementos portugueses para combater o incêndio na província de Ávila.