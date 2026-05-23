"50-50". Trump tanto admite hipóteses tanto de "bom" acordo como de retomar a guerra

Relativamente às negociações, "a cada dia, melhoram", comentou o presidente dos EUA à CBS News, em declarações por telefone.

Segundo o canal norte-americano, que cita fontes próximas das discussões, a proposta mais recente incluiria a reabertura do estreito de Ormuz, o descongelamento de alguns ativos iranianos em bancos no estrangeiro e a continuação das negociações por mais 30 dias.

A CBS News não especificou qual das partes está por trás destas propostas.

No entanto, Donald Trump moderou as expectativas numa entrevista telefónica ao portal Axios.

O presidente disse haver "50-50" de hipóteses de chegar a um "bom" acordo ou, pelo contrário, de "explodir" o Irão, um país com o qual acordou um cessar-fogo em abril, após iniciar ataques em 28 de fevereiro, juntamente com Israel.

O líder da Casa Branca tem previsto reunir-se ainda hoje com a sua equipa de segurança, incluindo o vice-presidente JD Vance, e a equipa de negociação dos EUA, Steve Witkoff e Jared Kushner, para avaliar a situação.

Na sexta-feira, Trump cancelou a deslocação ao casamento do filho mais velho, hoje, e regressou a Washington para dar seguimento às negociações com Teerão.

O chefe do exército paquistanês, general Asim Munir, que atua como mediador entre os Estados Unidos e o Irão, visitou hoje Teerão para tentar pressionar um acordo.

No final da visita, afirmou que as conversações realizadas nas últimas 24 horas na capital iraniana resultaram em "progressos encorajadores" rumo a um "entendimento final".

Também Teerão e Washington referiram hoje um avanço nas negociações, após semanas de tensões e consultas diplomáticas.

"Após várias semanas de conversações bilaterais, há uma tendência para a aproximação" em relação às posições norte-americanas, disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Esmail Baghaei, na televisão estatal, revelando que Teerão estava na "fase de finalização" de um memorando de entendimento com Washington com vista a cessar hostilidades.

Pouco antes, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, tinha dito que havia "uma hipótese" de o Irão aceitar um acordo para acabar com a guerra já hoje.

"É possível que mais tarde hoje, amanhã ou dentro de alguns dias, tenhamos informações para partilhar", disse Rubio aos jornalistas em Nova Deli, acrescentando que esperava ter "boas notícias".

As partes mantêm um frágil cessar-fogo desde 08 de abril - que interrompeu o conflito iniciado por Estados Unidos e Israel em 28 de fevereiro contra a República Islâmica - e realizaram a única ronda de conversações formal três dias depois em Islamabad, que não produziu resultados, e desde então prosseguem negociações indiretas.

O Irão continua a exercer ameaça militar no estreito de Ormuz, atingindo os preços globais de bens petrolíferos, enquanto os Estados Unidos impuseram um bloqueio naval aos portos iranianos como forma de asfixiar a economia da República Islâmica.

As negociações são centradas no estreito de Ormuz, no programa nuclear e de produção de mísseis de longo alcance do Irão, bem como no seu apoio a grupos armados no Médio Oriente, como o Hezbollah libanês e o Hamas palestiniano, e nos bens iranianos congelados no estrangeiro e sanções internacionais contra Teerão.