Capitão do Hondius, onde foi detetado surto de hantavírus abandona navio

"Acabei de receber a última mensagem do capitão Jan Dobrogowski, que está finalmente a abandonar hoje o navio de cruzeiro MV Hondius. Não apresenta sintomas de hantavírus", escreveu Tedros Adhanom Ghebreyesus na rede social X.

"Estou profundamente grato a Jan pela sua cooperação e liderança ao comandar o navio numa jornada extraordinária e assustadora. Obrigado, querido Jan, por comandar os seus passageiros em segurança", acrescentou o diretor-geral da OMS.

A OMS registou um total de 12 casos suspeitos e confirmados de hantavírus, incluindo três mortes desde 2 de maio, dia em que o surto foi reportado.

A origem deste surto de hantavírus ainda é desconhecida, mas, segundo a OMS, a primeira contaminação deverá ter ocorrido antes do início da expedição a 01 de abril, pois o primeiro passageiro a morrer, um holandês de 70 anos, apresentou sintomas já a 06 de abril.

O período de incubação do vírus situa-se entre uma a seis semanas e não existe vacina nem tratamento específico contra o hantavírus, que pode provocar uma síndrome respiratória aguda.

A taxa de letalidade - percentagem de pessoas doentes que morrem após contrair a infeção - deste surto é, nesta fase, de 27%, segundo a OMS.