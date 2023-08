Cinco presos iraniano-norte-americanos postos em prisão domiciliária anuncia advogado

O Governo iraniano ainda não confirmou a transferência dos presos com dupla nacionalidade.

A confirmar-se, esta medida surge no contexto de meses de elevada tensão entre o Irão e os Estados Unidos. Está em curso um grande reforço militar norte-americano no Golfo Pérsico, com a possibilidade de tropas norte-americanas armadas embarcarem e protegerem navios mercantes que atravessam o estratégico estreito de Ormuz, por onde passa 20% de todo o petróleo mundialmente comercializado.

Ainda não é claro se a transferência dos cidadãos iraniano-norte-americanos para prisão domiciliária reflete progressos significativos no sentido de uma eventual troca de prisioneiros entre os dois países.

Nos últimos meses, o Irão sobrestimou os avanços nas negociações, provavelmente realizadas com a mediação de Omã e do Qatar, sobre uma potencial troca.

Em março, os Estados Unidos descreveram como "uma cruel mentira" afirmações do ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Hossein Amirabdollahian, de que um acordo sobre essa matéria estava próximo.

Jared Genser, o advogado que, a partir dos Estados Unidos, hoje avançou a informação sobre a colocação dos cinco presos em prisão domiciliária, identificou três deles como Siamak Namazi, Emad Shargi e Morad Tahbaz.

Inquirido pela agência noticiosa Associated Press (AP), o Departamento de Estado norte-americano escusou-se, por enquanto, a emitir qualquer comentário.

A Casa Branca reagiu pouco depois ao anúncio da transferência dos iraniano-norte-americanos para prisão domiciliária, apelando à libertação.



"Sendo este um passo encorajador, esses cidadãos americanos (...) nunca deveriam ter sido detidos", disse Adrienne Watson, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca.



"As negociações para a libertação definitiva ainda estão em andamento e continuam delicadas", acrescentou em comunicado.