Congresso do PS. Inês de Medeiros encabeça lista de Carneiro à Comissão Nacional

No último congresso, em janeiro de 2024, a Comissão Nacional, órgão máximo entre congressos, foi eleita em lista única, então encabeçada por Francisco Assis, e resultou de um acordo do ex-líder do PS Pedro Nuno Santos com José Luís Carneiro e Daniel Adrião, que tinham sido os seus opositores nas eleições diretas.

O prazo para a entrega das listas aos órgãos nacionais do PS, que vão ser eleitos pelo 25.º Congresso Nacional do PS, termina hoje às 19:00.



Inês de Medeiros, antiga deputada, é presidente da Câmara de Almada desde 2017, tendo sido reeleita para o terceiro mandato nas últimas autárquicas de outubro.



Estes serão os primeiros órgãos nacionais eleitos em congresso na era de José Luís Carneiro, já que a primeira vez que assumiu a liderança do PS foi apenas para completar o mandato de Pedro Nuno Santos e não houve reunião magna.



Será depois, na primeira reunião da Comissão Nacional que sair deste congresso que será eleita a Comissão Política Nacional, uma reunião que deverá acontecer nas próximas semanas.



Além da Comissão Nacional, serão eleitas a Comissão Nacional de Jurisdição e a Comissão Nacional de Fiscalização Económica e Financeira.



A lista única eleita no congresso de 2024 conseguiu então 90,78% dos votos, com 9,22% de votos em branco, sendo encabeçada por Francisco Assis, então presidente do Conselho Económico e Social (CES) e agora eurodeputado, seguindo-se a ex-ministra Alexandra Leitão e José Luís Carneiro, com os restantes nomes ordenados por ordem alfabética.

