Falha informática paralisa serviços do SNS e condiciona atividade clínica

Uma falha informática paralisou os cuidados de saúde primários em todo o país, impedindo o acesso aos processos clínicos dos utentes, a prescrição de medicamentos e a requisição de exames, alertou hoje o Sindicato Independente dos Médicos.

"Neste momento existe uma falha do sistema informático a nível nacional nos cuidados de saúde primários", disse à agência Lusa o secretário regional do Norte do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Hugo Cadavez.

Segundo o dirigente sindical, a interrupção dos sistemas informáticos começou cerca das 8:50, provocando constrangimentos na atividade dos centros de saúde.

Explicou que os profissionais ficaram sem conseguir consultar os processos dos doentes, aceder aos antecedentes clínicos, prescrever medicamentos ou requisitar exames complementares de diagnóstico.

De acordo com a Associação dos Administradores Hospitalares, a falha durou cerca de uma hora e o acesso à Internet terá já sido reposto.

A Associação Nacional de Farmácias disse à RTP que está a receber vários relatos de farmácias que não estão a conseguir ler as receitas nem atribuir as respetivas comparticipações.

c/ Lusa