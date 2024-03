Grupo português Nors compra canadiana Great West Equipment por 100 milhões de euros

Em comunicado, o grupo Nors apresenta a Great West Equipment como "um grande concessionário de equipamentos de construção e floresta no Canadá e um dos principais representantes da Volvo Construction Equipment neste mercado", com operações nas províncias de British Columbia e Yukon.

Com cerca de 250 colaboradores distribuídos por 11 filiais no Canadá e um volume de negócios de 163 milhões de euros no ano fiscal de 2023, a Great West Equipment representa os principais fabricantes de equipamentos, entre as quais a Volvo Construction Equipment, Madill, Metso, Sennebogen e Falcon.

Mais de três anos após a sua entrada no mercado canadiano, em 2020, com a aquisição da empresa Strongco, a Nors reforça, com neste negócio, o investimento naquele país, onde passa a contar com um total de 37 filiais e mais de 750 colaboradores, garantindo a cobertura de mais de 80% do mercado.

Segundo salienta, atualmente o mercado norte-americano representa já cerca de 12% das vendas agregadas do grupo, com uma faturação estimada de 348 milhões de euros em 2023.

Destacando o setor dos equipamentos de construção como "uma das grandes apostas da Nors na sua estratégia até 2030", a empresa portuguesa recorda ter concluído recentemente uma operação no mesmo setor no mercado brasileiro.

"Estamos muito entusiasmados por receber a Great West Equipment no grupo Nors, amplificando a nossa presença no Canadá, um mercado que se tem mostrado muito relevante e estratégico para o grupo", afirma o presidente executivo (CEO) da Nors, Tomás Jervel, citado no comunicado.

Por sua vez, o diretor da região da América do Norte da Volvo CE, Scott Young, refere que "a Nors tem sido um grande parceiro na América do Norte através da sua subsidiária, Strongco", considerando que "esta mudança irá beneficiar" os clientes da Volvo no oeste do Canadá.

Reclamando a liderança nos setores da mobilidade pesada e de equipamentos de construção, a Nors é uma empresa familiar desde a sua fundação, assumindo-se como "um dos principais parceiros do grupo Volvo desde 1933".

Atualmente, o grupo Nors está presente em 17 países de quatro continentes, entre os quais Portugal, Canadá, EUA, Brasil, Angola, Turquia, Espanha e Áustria, tendo mais de 4.200 colaboradores em todo o mundo e um volume de negócios agregado de 2.800 milhões de euros.

Com génese nos setores da silvicultura e da construção, a Great West Equipment tornou-se um `player` importante em todos os segmentos de equipamentos de construção, incluindo mineração, petróleo e gás, reciclagem, gestão de resíduos, serviços públicos, portos e agregados.