Kiev vai receber empréstimo de 90 mil ME após aval final do Conselho da UE

"Os procedimentos escritos para a alteração ao regulamento do Quadro Financeiro Plurianual, que sustenta o empréstimo de apoio de 90 mil milhões de euros à Ucrânia, bem como o 20.º pacote de sanções contra a Rússia, foram concluídos com sucesso e ambos os dossiês foram adotados por unanimidade", indicou fonte oficial da presidência rotativa do Conselho da UE, ocupada este semestre por Chipre.

Tal concretização foi possível devido ao levantamento do veto da Hungria e da Eslováquia, que estavam a bloquear os passos finais até ao fornecimento de petróleo pelo oleoduto Druzhba, que já foi restabelecido. Budapeste e Bratislava não se opuseram neste procedimento escrito que começou na quarta-feira e terminou hoje.

"A presidência cipriota trabalhou incansavelmente para garantir que a União Europeia continue a apoiar de forma decisiva a Ucrânia na defesa da sua soberania e integridade territorial", adiantou Nicósia, em informação divulgada junto da imprensa em Bruxelas.

Citado pela nota, o ministro das Finanças de Chipre, Makis Keravnos, vincou que este era o "último elemento necessário para permitir o desembolso do empréstimo de 90 mil milhões de euros à Ucrânia", pelo que a mobilização de verbas ao país "começará a ser efetuada o mais rapidamente possível, proporcionando um apoio vital às necessidades orçamentais mais urgentes" de Kiev.