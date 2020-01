Luanda Leaks. Inspeção do Estado angolano vai fazer auditoria à Sonangol "a qualquer momento"

, afirmou hoje o inspetor-geral adjunto, Eduardo Semente, questionado pela Lusa.Em relação a um período específico para autoria à petrolífera estatal angolana, o responsável da IGAE falou sobre um plano anual de fiscalização e inspeção, adiantando: "A qualquer momento lá iremos".O inspetor-geral adjunto falava, hoje, em Luanda, à margem de uma palestra alusiva ao 28º aniversário da IGAE, assinalado em 17 de janeiro.A consultora internacional foi contratada em fevereiro de 2018 para verificar as contas da filha do ex-Presidente José Eduardo dos Santos, que presidiu ao conselho de administração da petrolífera estatal angolana entre junho de 2016 e novembro de 2017, até ser exonerada pelo Presidente da República, João Lourenço."A auditoria está concluída e os resultados foram submetidos às entidades competentes", entre as quais os Ministério das Finanças e dos Recursos Mineiras e Petróleo, além da IGAE e da PGR, adiantou a mesma fonte, escusando-se a revelar as conclusões.A Sonangol trabalha atualmente com um total de cerca de 50 consultores distribuídos por várias equipas.A empresa está a implementar um Programa de Regeneração que visa recolocar o foco nas atividades petrolíferas: prospeção, pesquisa e produção de petróleo bruto e gás natural, refinação, liquefação de gás natural, transporte, armazenagem, distribuição e comercialização de produtos derivados.A KPMG foi escolhida em fevereiro de 2018 para auditar as contas da Sonangol, depois de preterida a consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC), escolhida pela anterior administração.

"Luanda Leaks"





Isabel dos Santos disse estar a ser vítima de um ataque político orquestrado para a neutralizar e sustentou que as alegações feitas contra si são "completamente infundadas", prometendo "lutar nos tribunais internacionais" para "repor a verdade".A investigação revela que, em menos de 24 horas, a conta da Sonangol no EuroBic Lisboa, banco de que Isabel dos Santos é a principal acionista, foi esvaziada e ficou com saldo negativo no dia seguinte à demissão da empresária da petrolífera angolana.