Montenegro avisa que "será indesculpável" falta de acordo na revisão da lei laboral

O presidente do PSD considerou hoje que "será indesculpável" se não for possível chegar um acordo que permita rever a legislação laboral "e aproveitar a oportunidade" de valorizar os salários de todos os trabalhadores.

Luís Montenegro falava no início do Conselho Nacional do PSD, numa intervenção aberta à comunicação social, na véspera de a UGT reunir o seu secretariado e decidir se aprova ou não um acordo em sede de concertação social sobre esta matéria.

"Francamente, com toda a aproximação por parte de todos os intervenientes - em particular o Governo - será de facto indesculpável que o país não aproveite esta oportunidade de poder pagar melhores salários e ter empresas mais competitivas", afirmou o primeiro-ministro, numa reunião na qual também participa e foi aplaudida a ministra do Trabalho.