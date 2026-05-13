Prémio Princesa das Astúrias para tecnologias de sequenciação de ADN

Os premiados são os químicos britânicos David Klenerman e Shankar Balasubramanian e o biofísico francês Pascal Mayer, "por terem desenvolvido as tecnologias de sequenciação de ADN mais utilizadas atualmente", lê-se na ata do júri.

"Estes métodos impulsionaram o diagnóstico clínico e a investigação em biologia, biomedicina, medicina forense e ecologia", sublinhou o júri no mesmo documento, divulgado pela Fundação Princesa das Astúrias.

Segundo a nota, "antes dos desenvolvimentos destes três investigadores, a sequenciação de um genoma humano completo requeria meses e milhões de euros" e hoje faz-se "num dia e de uma forma milhares de vezes mais económica".

As tecnologias desenvolvidas pelos cientistas agora distinguidos "deram lugar a uma ferramenta genética de uso quotidiano que revolucionou a medicina personalizada", acrescentou o júri.

Os Prémios Princesa das Astúrias, atribuídos pela Fundação Princesa das Astúrias, distinguem o "trabalho científico, técnico, cultural, social e humanitário" realizado por pessoas ou instituições a nível internacional.

São atribuídos oito galardões todos os anos, em diversas áreas, e cada prémio consiste numa escultura do pintor e escultor espanhol Joan Miró, 50.000 euros, um diploma e uma insígnia, entregues numa cerimónia solene com a Família Real espanhola, em Oviedo, no norte de Espanha, em outubro.

Este foi o terceiro deste ano, naquela que é a 46.ª edição destes galardões.

Nas últimas semanas, a Fundação Princesa das Astúrias anunciou a atribuição do prémio das Artes 2026 à cantora e escritora norte-americana Patti Smith e o de Comunicação e Humanidades 2026 aos estúdios de animação japonesa Ghibli.

Nas próximas semanas serão anunciados os prémios nas áreas do Desporto, Cooperação Internacional, Concórdia, Letras e Ciências Sociais.

Cada um dos prémios tem um valor monetário de 50.000 euros e a cerimónia de entrega decorrerá em outubro, em Oviedo, Astúrias, no norte de Espanha.