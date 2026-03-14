Presidente felicita português escolhido para Comité do Nobel

"O Presidente da República congratula Gonçalo Castelo-Branco pela sua eleição para o comité do Prémio Nobel de Fisiologia ou Medicina, distinção atribuída no âmbito da Assembleia Nobel do Instituto Karolinska, num reconhecimento do mérito científico e excelência académica do investigador português", refere uma nota divulgada no `site` da Presidência.

O chefe de Estado considera que a escolha Gonçalo Castelo-Branco "para um órgão tão prestigiado do sistema Nobel honra a ciência portuguesa e evidencia o contributo relevante e qualidade da investigação desenvolvida por cientistas portugueses nas mais reputadas instituições internacionais".

António José Seguro deseja ainda os "maiores sucessos para o trabalho que agora irá desenvolver no Comité Nobel, certo de que continuará a prestigiar Portugal e a comunidade científica internacional".

O português Gonçalo Castelo-Branco, professor no Instituto Karolinska, Em Estocolmo, na Suécia, foi escolhido para o Comité do Prémio Nobel da Fisiologia ou Medicina, de acordo com informação disponível na página do galardão.

Em declarações à agência Lusa, o professor disse estar "muito contente" com esta eleição, que considerou ser um "reconhecimento da investigação" que tem desenvolvido nos últimos anos.

O Comité é composto por cinco membros e pelo Secretário-Geral da Assembleia Nobel, sendo que os membros são eleitos para um mandato de três anos. A cada ano, dez membros associados são eleitos para um mandato que vai de março a outubro.

Este ano, um dos escolhidos foi Gonçalo Castelo-Branco, que tem nacionalidade portuguesa e sueca e é atualmente professor de Biologia de Células Gliais no Instituto Karolinska, em Estocolmo, na Suécia.

O Prémio Nobel de Fisiologia ou Medicina é concedido pela Assembleia Nobel, que é composta por 50 professores do Instituto Karolinska e que se reúne cinco vezes por ano para discutir as nomeações, eleger o Comité e, na primeira segunda-feira de outubro, decidir por votação quem receberá o prémio.

Os prémios Nobel, criados em 1895 pelo químico, engenheiro e industrial sueco Alfred Nobel (inventor da dinamite), foram atribuídos pela primeira vez em 1901.

O Prémio Nobel consiste num diploma, uma medalha de ouro e um cheque no valor de 11 milhões de coroas suecas (cerca de um milhão de euros).