PSD recorda dedicação à causa pública que marcou várias gerações no Algarve

"O PSD recebeu com tristeza a notícia do falecimento de José Vitorino, figura emblemática do PSD no Algarve, cuja dedicação à causa pública marcou várias gerações a Sul do país", destaca o partido, em comunicado.

Na nota, os sociais-democratas recordam que José Vitorino foi deputado à Assembleia da República entre 1976 e 1985, presidente da Câmara Municipal de Faro entre 2001 e 2005.

Foi também Presidente da Comissão Política Distrital do PSD de Faro, governador civil de Faro, em 1980, e secretário de Estado das Comunidades durante o VIII Governo Constitucional, liderado por Francisco Pinto Balsemão.

"É reconhecido como um dos promotores da criação da Universidade do Algarve, instituição académica prestigiada", salientam.

José Vitorino era engenheiro técnico agrário pela Escola de Regentes Agrícolas de Évora e foi licenciado em Finanças pelo Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras (ISCEF), atual ISEG.

"Homem de convicções firmes, José Vitorino deixa uma visão de progresso para o Algarve. Portugal perdeu um cidadão exemplar, comprometido com o desenvolvimento de todas as regiões, para lá das grandes áreas metropolitanas", acrescenta o partido, transmitindo condolências a família e amigos.

José Vitorino deixou o PSD em 1985, mantendo, contudo, participação na vida política após a saída formal do partido.

Ainda concorreu à presidência da Câmara em 2005, mas perdeu para o socialista José Apolinário, aceitando o seu lugar como vereador independente.

Nas eleições autárquicas de 2009, José Vitorino concorreu novamente à Câmara de Faro através do Grupo de Cidadãos "Vitorino com Faro no Coração". Em 2013, repetiu a candidatura sob o nome do Grupo de Cidadãos, Vitorino - Salvar Faro, Com Coração".

SMA (MAD) // JPS

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