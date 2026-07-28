Situação em Madrid e Ávila continua a melhorar após nova "noite positiva"

"Hoje podemos estar um pouco mais tranquilos, sobretudo face às condições meteorológicas que vamos enfrentar nas próximas horas", disse hoje o ministro da Administração Interna de Espanha, Fernando Grande-Marlaska, declarações à televisão pública TVE.

Segundo o ministro, foi uma "noite positiva" no terreno, incluindo numa das frentes do fogo que atinge a serra oeste da província de Madrid, a mais complicada neste momento, e onde houve também "resultados razoavelmente positivos" nas últimas horas.

"Vamos passo a passo", disse o ministro, depois de questionado sobre se estes incêndios estão já numa nova fase, nomeadamente, controlados ou estabilizados.

"Hoje estamos satisfeitos, muito satisfeitos, com o trabalho destes dias e da última noite. Vamos consolidar o avanço desta noite no ataque ao fogo. Continuaremos a dar passos e a avançar para as próximas fases", acrescentou Grande-Marlaska, que sublinhou que o combate às chamas em Madrid e Ávila leva já "seis dias muito complicados".

Numa publicação nas redes sociais ao início da manhã, a Delegação do Governo de Espanha na região autónoma de Madrid confirmou que os trabalhos da noite e madrugada "permitiram conter o avanço nas frentes ativas" e "reduzir a ameaça".

"Ainda assim, o incêndio continua ativo e não está controlado, pelo que hoje os trabalhos se centrarão na vigilância e no refrescamento das zonas afetadas face ao previsível agravamento das condições meteorológicas", acrescentou a Delegação do Governo de Espanha na Comunidade de Madrid.

O incêndio na província de Ávila, considerado já o maior na história de Espanha desde que há registos, com mais de 50.000 hectares queimados, tem também uma situação "bastante mais favorável", segundo ao mais recente ponto de situação das autoridades regionais e Castela e Leão.

Em Toledo, na região de Castela La Mancha, a evolução positiva dos fogos vai permitir o regresso hoje a casa dos habitantes de nove das 11 localidades evacuadas durante o fim de semana, disse o Ministério da Administração Interna.

Espanha declarou a situação de emergência nacional nas províncias de Madrid, Ávila e Toledo por causa dos fogos florestais, que levaram a confinar ou a retirar de casa mais de 90.000 pessoas desde quinta-feira e já queimaram mais de 77.000 hectares.

O Governo espanhol alertou na segunda-feira que se avizinham mais "horas difíceis" no combate aos incêndios que atingem o país, apesar da evolução favorável desde o fim de semana, por causa de uma onda de calor prevista para os próximos dias, sendo crucial controlar os fogos antes de quarta-feira.

A área ardida em todo o país desde o início do ano ascende a 170.000 hectares, seis vezes mais do que no mesmo período de 2025, indicou o governo.