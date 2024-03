Trabalhadores das empresas de distribuição em greve no dia 27 de março

O CESP esteve hoje reunido com a Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição (APED) para discutir a renegociação do Contrato Coletivo de Trabalho (CCT) para os trabalhadores do setor, que, segundo o sindicato, não é revisto deste 2016.

A estrutura sindical disse que da reunião não saiu uma resposta às reivindicações dos trabalhadores, tendo assim decidido avançar com novas formas de luta.

"Decidimos agendar já uma greve, de 24 horas, para o dia 27 de março. Neste dia vamos fazer duas concentrações, junto à Sonae e ao Pingo Doce", adiantou a dirigente do CESP Célia Lopes, em declarações à Lusa.

A sindicalista disse que a escolha dos locais para as concentrações foi "simbólica", tendo em conta que o Pingo Doce e a Sonae revezam-se na presidência da associação patronal desde a sua fundação.