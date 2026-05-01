Trump acusa UE de violar acordo e sobe para 25% taxas sobre automóveis e camiões

"Tenho o prazer de anunciar que, uma vez que a União Europeia não está a cumprir o nosso acordo comercial integralmente acordado, na próxima semana aumentarei as tarifas sobre os automóveis e camiões da União Europeia que entrem nos Estados Unidos. A tarifa será elevada para 25 por cento", escreveu Trump na sua plataforma de redes sociais, Truth Social.

Trump insistiu que "está plenamente entendido e acordado que, se os automóveis e camiões forem fabricados em fábricas localizadas nos Estados Unidos, não será imposta qualquer tarifa".

"Atualmente, existem muitas fábricas de automóveis e camiões em construção, com um investimento superior a 100 mil milhões de dólares, um valor recorde na história do fabrico de veículos. Estas fábricas, com mão-de-obra americana, abrirão as suas portas muito em breve", acrescentou.



O Presidente norte-americano disse que "nunca se viu nada parecido com o que está a acontecer hoje nos Estados Unidos", referindo-se aos compromissos de investimento dos países com quem Washington assinou acordos comerciais em troca de uma redução das chamadas tarifas "recíprocas" que impôs.



Não é claro sob que autoridade Trump aumentará as tarifas sobre a UE, após o Supremo Tribunal ter invalidado, em fevereiro, grande parte das que já tinha estabelecido, desmantelando assim o esquema tarifário utilizado na sua guerra comercial contra os parceiros dos Estados Unidos.



Após este revés, o Presidente dos Estados Unidos impôs uma nova tarifa global temporária de 10% sob uma nova estrutura legal, que teoricamente deverá ser prorrogada pelo Congresso em julho.



Em meados de 2025, ambos os lados chegaram a um acordo pelo qual a UE aceitaria uma tarifa de 15% sobre a maioria dos produtos enviados para os Estados Unidos em troca da importação da maior parte dos produtos norte-americanos com tarifas de 0%.



O acordo comercial aguarda ainda ratificação por Bruxelas, depois de o Parlamento Europeu ter solicitado uma série de salvaguardas que permitiriam a suspensão da sua implementação caso Trump ameace impor novas tarifas ao bloco ou ponha em risco a sua integridade territorial, como ocorreu em janeiro durante a crise diplomática sobre o controlo da ilha dinamarquesa da Gronelândia.