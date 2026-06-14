ULS Amadora-Sintra apela à dádiva de sangue com maratona solidária nos próximos dois dias

A ULS Amadora-Sintra promove, na segunda e terça-feira, uma maratona de dádiva de sangue destinada a sensibilizar para a importância da dádiva benévola e a mobilizar utentes, profissionais e a comunidade para este gesto solidário.

A iniciativa "24 Horas de Dádiva de Sangue", que assinala o Dia Mundial do Dador de Sangue, comemorado hoje, decorrerá nos próximos dois dias, entre as 08:00 e as 20:00, no Serviço de Sangue e Medicina Transfusional do Hospital Fernando Fonseca, adianta a instituição em comunicado.

"A iniciativa pretende sensibilizar para a importância da dádiva benévola de sangue e mobilizar utentes, comunidade e profissionais para este gesto solidário, alargando as oportunidades de participação, nomeadamente para aqueles que não conseguem efetuar a sua dádiva durante o horário habitual de funcionamento do Serviço de Sangue", sublinha.

Ao longo dos dois dias, os participantes poderão realizar a sua dádiva mediante agendamento prévio, selecionando o horário mais conveniente através da plataforma disponibilizada pelo Instituto Português do Sangue e da Transplantação.

"Dar sangue é um ato simples, seguro e essencial para garantir a disponibilidade de componentes sanguíneos necessários ao tratamento de doentes em diversas situações clínicas", salienta a Unidade Local de Saúde Amadora-Sintra, apelando a todos os cidadãos elegíveis para a dádiva de sangue a associarem-se a esta iniciativa.

Para doar sangue é necessário ter entre 18 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e ter estilos e hábitos de vida saudáveis.

As pessoas candidatas com 17 anos podem fazê-lo mediante consentimento dos pais ou tutor legal, segundo o Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST).

O Dia Mundial do Dador de Sangue tem como objetivo agradecer aos dadores de sangue, voluntários e não remunerados, pelas suas dádivas que salvam vidas e consciencializar sobre a necessidade contínua de dádivas regulares para garantir o fornecimento de sangue seguro, suficiente e acessível.

A efeméride também destaca a responsabilidade dos governos e das autoridades de saúde investir em sistemas de sangue robustos que apoiem a dádiva voluntária, o acesso equitativo e a práticas seguras de transfusão.