Freitas do Amaral vê Governo "perdido" em situações de crise

Freitas do Amaral deixou elogios ao Governo, à intervenção do Presidente da República, a Pedro Passos Coelho e, simultaneamente, deixa críticas à incapacidade de resposta do Governo nos casos dos incêndios do verão e de outubro, de Tancos e da legionella.



Alerta nesta entrevista à jornalista da Antena 1, Maria Flor Pedroso, que não se está a reduzir a dívida com a "velocidade suficiente", "o maior problema que Portugal tem em cima da sua cabeça", e considera que poderemos "estar à mercê de qualquer crise".





"Sempre que há uma crise, o Governo também entra em crise"

Para Freitas do Amaral "é preciso reduzir as gorduras do Estado, mas os governos não sabem onde elas estão, nem perguntam às pessoas que sabem".Questionado se estaria disponível para esse trabalho, diz que "depende das circunstâncias", e exemplifica com a reforma do Estado feita na Nova Zelândia.Diz que o Governo o surpreendeu pela positiva pois "fez o milagre político de por de acordo Bruxelas, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, o que é uma coisa nunca vista, e que vai ficar na História". Regista o êxito na estabilidade governativa, o crescimento na ordem dos três por cento e a diminuição do desemprego.Freitas do Amaral identificou dois pontos em que este Governo "pode ser de facto criticado". Para lá da dívida, o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros considera que "este Governo tem sido um bom Governo quando o mar está tranquilo" mas "sempre que aparece uma tempestade no mar fica embaraçado e não sabe como há-de reagir". "Sempre que há uma crise, o Governo também entra em crise", disse.Freitas do Amaral não consegue identificar as razões da fragilidade do Governo em situações de crise, "mas sei é que o país sente isso e o Presidente da República também" e por isso "fez bem em falar em Oliveira do Hospital". "Não precisava o Governo de ir logo mudar a ministra, isso foi a demonstração de que tinham algum peso na consciência. Mas o Governo ainda não aprendeu, ou ainda não sabe como é que se reage a situações deste tipo".Uma entrevista de Freitas do Amaral para ouvir na íntegra, este sábado, depois das notícias das 12h00.