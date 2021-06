Max Verstappen vence GP de França e reforça liderança no Mundial de Fórmula 1

O holandês Max Verstappen (Red Bull) venceu hoje o Grande Prémio de França, sétima prova do Mundial de Fórmula 1, ao ultrapassar o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) a duas voltas do final, aumentando a vantagem no comando do campeonato.