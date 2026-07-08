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200 euros. Aldeia italiana impõe multas a turistas em tronco nu ou biquíni
Varenna, uma vila piscatória nas margens do Lago Como, impôs multas até 200 euros às pessoas que andem em tronco nu ou em trajes de banho, na mais recente tentativa de um destino turístico italiano de reprimir os turistas mal-educados.
Varenna tem sentido a pressão de um número crescente de visitantes e, por isso, as autoridades decidiram introduzir novas regras com o objetivo de preservar o aspeto da aldeia e garantir um pouco de paz e tranquilidade à sua população permanente de cerca de 650 habitantes.
Andar pela aldeia sem camisa ou de fato de banho – peças de vestuário estritamente reservadas para as praias à beira do lago ou para os passeios de barco no Lago Como – é agora proibido. Aqueles que não cumprirem a regra correm o risco de coimas entre os 50€ e os 200€.Além disso, os grupos de turistas foram limitados a um máximo de 25 pessoas e não podem congestionar as estreitas ruas de paralelepípedos de Varenna, enquanto os guias estão proibidos de usar altifalantes.
As regras estão em vigor há alguns dias e parecem ter sido amplamente aceites pelos residentes de Varenna, especialmente o código de vestuário.
Em 2022, o então presidente da Câmara de Sorrento descreveu o ato de andar pelas ruas de fato de banho e sem camisola como um "comportamento indecoroso generalizado" que estava a prejudicar a imagem da cidade e, por isso, impôs pesadas multas.
Na sofisticada cidade costeira de Portofino, na Ligúria, as selfies foram proibidas em 2023 e certas zonas foram designadas como "zonas de proibição de espera" para impedir que os turistas permanecessem durante muito tempo no mesmo local.
Andar pela aldeia sem camisa ou de fato de banho – peças de vestuário estritamente reservadas para as praias à beira do lago ou para os passeios de barco no Lago Como – é agora proibido. Aqueles que não cumprirem a regra correm o risco de coimas entre os 50€ e os 200€.Além disso, os grupos de turistas foram limitados a um máximo de 25 pessoas e não podem congestionar as estreitas ruas de paralelepípedos de Varenna, enquanto os guias estão proibidos de usar altifalantes.
“Varenna é uma vila maravilhosa e orgulhamo-nos de receber centenas de milhares de visitantes de todo o mundo todos os anos”, afirmou Mauro Manzoni, autarca da localidade. “No entanto, a qualidade de vida dos nossos residentes não pode ser sacrificada no altar do turismo de massas.”
As regras estão em vigor há alguns dias e parecem ter sido amplamente aceites pelos residentes de Varenna, especialmente o código de vestuário.
Em Portugal, a autarquia algarvia de Albufeira criou um “código de comportamento” e está, desde 2025, a multar quem ande pela cidade de tronco nu ou biquíni.
Muitas cidades e vilas de toda a Itália impuseram medidas semelhantes para lidar com o excesso de turismo.
Em 2022, o então presidente da Câmara de Sorrento descreveu o ato de andar pelas ruas de fato de banho e sem camisola como um "comportamento indecoroso generalizado" que estava a prejudicar a imagem da cidade e, por isso, impôs pesadas multas.
Na sofisticada cidade costeira de Portofino, na Ligúria, as selfies foram proibidas em 2023 e certas zonas foram designadas como "zonas de proibição de espera" para impedir que os turistas permanecessem durante muito tempo no mesmo local.