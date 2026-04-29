2025 foi o terceiro ano mais quente alguma vez registado. Portugal na região com impactos mais severos

95% do continente europeu registou, o ano passado, temperaturas anuais acima da média. A Península Ibéria é a região com mais impactos severos relacionados com as mudanças climáticas, mas ondas de calor recordes atravessam o Mediterrâneo. Os glaciares encolhem e a cobertura de neve diminui como nunca se registou.