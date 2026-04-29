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2025 foi o terceiro ano mais quente alguma vez registado. Portugal na região com impactos mais severos
95% do continente europeu registou, o ano passado, temperaturas anuais acima da média. A Península Ibéria é a região com mais impactos severos relacionados com as mudanças climáticas, mas ondas de calor recordes atravessam o Mediterrâneo. Os glaciares encolhem e a cobertura de neve diminui como nunca se registou.
Estes são os dados fundamentais das conclusões divulgadas esta quarta-feira no relatório Estado Europeu do Clima sobre 2025.
Um estudo produzido por uma centena de cientistas do Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio Prazo, que implementa o Serviço de Alterações Climáticas Copernicus, e pela Organização Meteorológica Mundial.