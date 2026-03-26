2.500 pessoas de 40 países africanos servem nas Forças Armadas da Rússia, garante Ucrânia









A informação foi adiantada pelo secretário do Centro de Coordenação para o Tratamento de Prisioneiros de Guerra, Dmytro Usov, numa reunião presidida pelo chefe do gabinete do presidente da Ucrânia.

Dmytro Myxajlov / 25 março 2026 18:12 GMT





Edição e Tradução / Joana Bénard da Costa - RTP

De acordo com o Centro de Coordenação, a reunião foi dedicada à expansão da presença da Ucrânia no continente africano e contou também com a presença do Ministro dos Negócios Estrangeiros, de representantes do Gabinete Presidencial, do Governo, do Serviço de Informações Externas e dos Serviços de Informações de Defesa da Ucrânia, bem como de peritos na região.Usov afirmou, neste encontro, que, acrescentou o secretário do Centro de Coordenação.O responsável referiu ainda que, para compensar as perdas significativas no campo de batalha, as"Alguns estrangeiros são recrutados sob o pretexto de empregos bem remunerados - na construção civil, na segurança ou como motoristas. Não são informados sobre a participação nas hostilidades.O secretário do Centro de Coordenação sublinhou que, com o objetivo de expor e contrariar as práticas ilegais russas, o projeto "Quero Viver" publica regularmente informações sobre esquemas de recrutamento e pessoas envolvidas na guerra com os seus próprios recursos, em cooperação com meios de comunicação social e investigadores internacionais.Em abril de 2025, a publicação russanoticiou que mercenários de pelo menos 48 países estavam a participar na guerra contra a Ucrânia do lado da Federação Russa. Cerca de 1.500 mercenários foram identificados pelos jornalistas que descobriram como os estrangeiros são recrutados para o exército russo.