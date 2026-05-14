RTP Notícias

"Há toda uma série de gente que esteve aqui presa, nessa primeira fase, que deixou o seu testemunho, que é conhecido e publicado, com uma ou outra descrição mais clara sobre a estrutura", explicou André Teixeira, arqueólogo e professor da Universidade Nova de Lisboa.

Debaixo de uma nuvem de pó, arrastada pelo vento, o investigador mostrou à Lusa a zona até onde as descrições levaram a equipa cabo-verdiana e portuguesa, no exterior do campo, 160 metros a sul da entrada principal.

Todo o espaço está a ser limpo, passado a pente fino na primeira intervenção arqueológica na área, no âmbito da candidatura do antigo campo (atual Museu da Resistência) a Património da Humanidade, junto da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

Durante os trabalhos, que estão a revelar várias estruturas fora dos muros, ouviu-se uma das máquinas raspar em pedra: eram as fundações da "Frigideira", caixa de betão que estava exposta ao sol, propositadamente escaldante.

"Juntando os poucos elementos gráficos com as descrições e todo o trabalho de limpeza, acabámos por localizá-la. Nesta arqueologia de tempo mais recente, muitas vezes, há um diálogo entre os testemunhos escritos e os testemunhos materiais", descreveu André Teixeira.

Os arqueólogos começam agora a escavar com minúcia e a revelar fundações, chão, linhas de paredes que definem a localização das duas portas e marcam o perímetro, "que coincide com as descrições: sete metros por 3,5", onde couberam 20 pessoas, em punição, a pão e água, como é descrito no museu.

Pedro Soares, que escreveu "Tarrafal, Campo da Morte Lenta", é um dos exemplos de testemunhos de prisioneiros que ajudaram à redescoberta, referiu André Teixeira, assim como o de Cândido Oliveira, "que foi selecionador nacional de futebol, que tem também uma descrição sobre a localização de várias coisas, preciosa para a interpretação deste espaço na primeira fase",

A "Frigideira" foi arrasada após a Segunda Guerra Mundial, num contexto em que o regime tentava "ocultar" o que tivesse "conotação negativa", acrescentou, e a localização precisa perdeu-se, ao mesmo tempo que novas estruturas (como um local de oração) eram edificadas no exterior do campo.

No entanto, a sua marca perdurou: "basta ver que as memórias dos presos da segunda fase", depois de 1961, mantêm essa referência à "Frigideira" porque "foi o maior elemento de tortura associado ao sistema de repressão e de isolamento do campo de concentração", assinalou Ana Samira Baessa, presidente do Instituto do Património Cultural (IPC) de Cabo Verde.

A descoberta levou Augusto Veiga, ministro da Cultura de Cabo Verde, ao local, na quinta-feira: "Esta descoberta é histórica porque repõe a verdade dos factos", disse, defendendo que os vestígios confirmam "a versão dos presos da primeira fase" sobre "a privação da liberdade" e "a tortura" exercida no campo.

A redescoberta da "Frigideira", assim como de outros espaços em redor do campo -- como as áreas do colonato, granja ou pedreira -- vão levar o IPC a rever os painéis do Museu da Resistência, para "integrar novos elementos", detalhou Ana Samira Baessa.

Segundo a presidente do IPC, "é preciso" que o património "esteja presente para que esta história nunca mais se repita", apontando para a temática da candidatura a Património da Humanidade: "exploramos a ponte entre atos de resistência e de sofrimento e os novos diálogos em torno da paz, da liberdade e do respeito pelos direitos humanos".

O campo de concentração do Tarrafal encarcerou presos políticos em duas fases, entre 1936 e 1954 e entre 1961 e 1974, período durante o qual sofreu várias alterações.

Ao todo, foram presas no "campo da morte lenta" mais de 500 pessoas.

Numa lápide evocativa erguida no interior estão inscritos os nomes de 36 pessoas que ali morreram: 32 portugueses, dois guineenses e dois angolanos.