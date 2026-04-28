A aldeia da Cantábria que resistiu ao grande apagão do ano passado









O grande apagão que deixou a Península Ibérica sem eletricidade no dia 28 de abril de 2025 passou praticamente despercebido em algumas localidades que dispõem de sistemas de armazenamento de energia.





Uma dessas "ilhas", onde a vida continuou normalmente, é San Vicente del Monte, uma pequena localidade cantábrica do município de Valdáliga. A vila está equipada com uma tecnologia de armazenamento de baterias que lhe permite recuperar o fornecimento quando há apagões na rede, como o que aconteceu hoje há um ano.

A instalação, concebida e fabricada pela empresa ZGR Corporación para o distribuidor Viesgo, situa-se junto a uma pista desportiva no limite da aldeia.





Ocupa parte de uma zona verde entre árvores, a uma altitude inferior à do resto do centro da vila, o que reduz o impacto visual. De tal modo que muitos dos 200 habitantes de San Vicente del Monte nem sequer se lembravam da sua existência e, nesse dia, aperceberam-se de que esta grande caixa verde os tinha poupado à energia zero.

É assim que Eduardo Callejo, que vive na aldeia e é, desde há alguns meses, presidente do conselho de moradores, recorda o facto: "Não nos lembrávamos de que havia lá um gerador", garante à RTVE.





Callejo explica que em San Vicente del Monte "a eletricidade falhou por um segundo", o que o levou a pensar que se tratava apenas de "uma pequena avaria". Admite que, para ele e para os seus vizinhos, foi um dia completamente "normal", exceto pelo facto excecional de ter sido o único local na Cantábria e um dos poucos em Espanha a ter energia durante o apagão, uma vez que a notícia começou a espalhar-se pelos meios de comunicação social.

Uma iniciativa "inovadora" que outros rejeitaram

De acordo com a ZGR Corporación, o dispositivo está ligado à rede de baixa tensão (400 V) do posto de transformação de San Vicente del Monte. Gere 250 kilovolt-amperes (kVA) de potência e 232 kilowatt-hora (kWh) de energia. Isto significa que, para um consumo médio de 50 kWh durante o dia, a localidade pode ter o abastecimento garantido durante cerca de cinco horas. O tempo necessário para que os habitantes de San Vicente del Monte pudessem continuar com as suas vidas e evitar o apagão que paralisou a atividade em quase todo o país.





Víctor Hondal / 28 abril 2026 08:00 GMT+1



Edição e Tradução / Joana Bénard da Costa - RTP



Nessa tarde,Muitos vieram de outras aldeias da zona, de Cabezón de la Sal e até de Santander. O presidente da Câmara de Valdáliga, Lorenzo González, diz que vieram para carregar os telemóveis, os tablets e até para cozinhar ou aquecer alimentos. O autarca ironiza com o suposto conforto que muitas vezes é atribuído à cidade em comparação com o meio rural: ", acrescenta.. O presidente da Câmara recorda que, ao contrário de outros municípios, Valdáliga não hesitou em aprovar o projeto, então concebido como uma ideia "inovadora". A sua principal utilidade reside no facto de eliminar o tempo de interrupção do fornecimento de energia nas aldeias afastadas dos centros urbanos que sofram uma avaria nas suas infra-estruturas eléctricas.