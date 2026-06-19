Mundo
A Baleia e o músico: Um diálogo com os cetáceos
Os sons e as frequências que o músico mais gosta parecem atrair os cetáceos: depois de ter feito a descoberta, e com alguma cautela, o compositor Rone decide embarcar numa aventura marítima.
Objetivo: tentar estabelecer um diálogo com as baleias-jubarte, ouvi-las atentamente e oferecer-lhes alguns sons.
Uma experiência que é também um retrato do artista, com as suas dúvidas, contratempos e entusiasmo.
[MEDIA PLACEHOLDER, WILL AUTOMATICALLY BE REPLACED BY PLAYER]
Edição e Tradução / Joana Bénard da Costa - RTP