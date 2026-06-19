A Baleia e o músico: Um diálogo com os cetáceos









Objetivo: tentar estabelecer um diálogo com as baleias-jubarte, ouvi-las atentamente e oferecer-lhes alguns sons.





Uma experiência que é também um retrato do artista, com as suas dúvidas, contratempos e entusiasmo.





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ARTE / 17 junho 2026 18:40 GMT+1