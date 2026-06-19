A Baleia e o músico: Um diálogo com os cetáceos

A Baleia e o músico: Um diálogo com os cetáceos

Os sons e as frequências que o músico mais gosta parecem atrair os cetáceos: depois de ter feito a descoberta, e com alguma cautela, o compositor Rone decide embarcar numa aventura marítima.

Um Olhar Europeu com ARTE /
Oliver Tsappis / Unsplash

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Objetivo: tentar estabelecer um diálogo com as baleias-jubarte, ouvi-las atentamente e oferecer-lhes alguns sons. 

Uma experiência que é também um retrato do artista, com as suas dúvidas, contratempos e entusiasmo.

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ARTE / 17 junho 2026 18:40 GMT+1

Edição e Tradução / Joana Bénard da Costa - RTP


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