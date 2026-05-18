A ovelha Dolly: 30 anos depois, onde foram parar os sonhos da clonagem?









Mesmo que entretanto tenham surgido outras tecnologias, suplantando a clonagem, continuam a surgir descobertas neste domínio. A prática subsiste.





Com Dolly, "foi ultrapassado um mundo imaginário, o da clonagem". Como observou o jurista Vincent Martin-Schmets, este feito científico "teve uma grande influência nas histórias de ficção científica do início dos anos 2000". Tanto mais que, segundo ele, o nascimento ocorreu muito antes do que a comunidade científica imaginava na altura.

Dolly nasceu a 2 de abril de 1996, em Edimburgo, mas o anúncio do nascimento foi feito alguns meses mais tarde. A proeza científica e técnica foi notícia em todos os jornais.





Dolly, que já tinha seis meses, era geneticamente idêntica à mãe e foi concebida sem pai. É a prova de que é possível utilizar uma célula adulta para reproduzir outra célula adulta de forma idêntica, assexuada e ad infinitum.

AFP

O vazio jurídico dos anos 90

Doug Menke / AFP

Projetos fantásticos de clonagem



O declínio da saúde da ovelha Dolly

Com seis anos de idade, metade do tempo de vida de uma ovelha normal, Dolly acabou por ser submetida a eutanásia. Sofria de uma doença pulmonar incurável.





Há quem pense que a técnica de clonagem provocou o envelhecimento prematuro do animal, mas tal não foi cientificamente provado. Morreu em 2003, ano em que a clonagem reprodutiva humana foi proibida nos Estados Unidos e na maioria dos países europeus.

A clonagem está desatualizada?



A perspetiva de aplicação ao ser humano e o risco da clonagem em massa de animais são assustadores.Do outro lado do Atlântico, há quem já esteja a pensar em grande: o americano Richard Seed, de 69 anos, diz que está pronto para abrir clínicas de clonagem humana. Não há nada que o impeça de tentar, porque existe um enorme vazio legal. Não existe nenhuma lei contra a clonagem humana nos Estados Unidos e a Bélgica está a descobrir que aqui não é diferente.Uma convenção internacional que proíbe a clonagem humana seria assinada poucas semanas depois em Oviedo, Espanha. O Conselho da Europa segue o exemplo: 19 países membros do Conselho da Europa assinam um protocolo que proíbe a clonagem humana, mas a Bélgica não adere a este instrumento jurídico vinculativo. Recusa uma proibição total. A investigação e a experimentação com embriões são particularmente polémicas.Entretanto, prosseguem em Inglaterra e nos Estados Unidos as experiências de clonagem de ratos, leitões, macacos, vitelos, etc. Neste frenesim de experiências e descobertas, o sério mistura-se com o fantasioso: a seita Raeliana, por exemplo, propõe a clonagem como bênção suprema. Para Richard Seed, que diz querer recriar a falecida mulher, a clonagem é um primeiro passo para a união com Deus...O ponto mais alto parece ter sido atingido com a promessa de clonagem reprodutiva de um ginecologista italiano. Mas, tal como Richard Seed, Severino Antinori não iria concluir o seu projeto. A culpa, sem dúvida, foi das limitações técnicas e das numerosas reações negativas de uma grande parte do público e da comunidade científica., na Escócia, perto do laboratório que tanto alarido causou.Na Bélgica, a clonagem de embriões humanos para fins terapêuticos continua a ser autorizada atualmente, mas dentro de limites estritos. O país ainda não ratificou a Convenção de Oviedo. "Se não o fez, é porque havia uma disposição que proibia a criação de embriões para fins de investigação", explica o convidado de L'Histoire continue. De resto, a Bélgica "respeita todas as outras disposições da Convenção de Oviedo e integrou-as no direito nacional".No início dos anos 90, o governo de Verhofstadt assumiu a responsabilidade por uma série de reformas sociais apresentadas como avanços éticos. Neste período, surgiram novas disposições sobre a eutanásia e, alguns anos mais tarde, as primeiras medidas relativas à procriação medicamente assistida (PMA).Quanto à clonagem de animais de criação e de estimação, esta é autorizada e utilizada em muitos países, mas é objeto de um controlo mais apertado noutros, e continua a suscitar debates.Dolly representou uma rutura psicológica. Mas, de um ponto de vista científico, "o, acrescenta Vincent Martin-Schmets. Seguiram-se duas novas técnicas: as células estaminais pluripotentes induzidas (iPS), em 2006, e a ferramenta de edição do genoma humano CRISPR-Cas9, em 2013.