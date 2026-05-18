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A ovelha Dolly: 30 anos depois, onde foram parar os sonhos da clonagem?
A Dolly deixou a sua marca na ciência, mas também na sociedade, abrindo um debate sobre a clonagem e a manipulação genética.
Mesmo que entretanto tenham surgido outras tecnologias, suplantando a clonagem, continuam a surgir descobertas neste domínio. A prática subsiste.
Com Dolly, "foi ultrapassado um mundo imaginário, o da clonagem". Como observou o jurista Vincent Martin-Schmets, este feito científico "teve uma grande influência nas histórias de ficção científica do início dos anos 2000". Tanto mais que, segundo ele, o nascimento ocorreu muito antes do que a comunidade científica imaginava na altura.
Dolly nasceu a 2 de abril de 1996, em Edimburgo, mas o anúncio do nascimento foi feito alguns meses mais tarde. A proeza científica e técnica foi notícia em todos os jornais.
Dolly, que já tinha seis meses, era geneticamente idêntica à mãe e foi concebida sem pai. É a prova de que é possível utilizar uma célula adulta para reproduzir outra célula adulta de forma idêntica, assexuada e ad infinitum.
AFPO vazio jurídico dos anos 90 A perspetiva de aplicação ao ser humano e o risco da clonagem em massa de animais são assustadores. Dolly lidera o mundo numa onda de progresso genético e de perguntas sem resposta.
Do outro lado do Atlântico, há quem já esteja a pensar em grande: o americano Richard Seed, de 69 anos, diz que está pronto para abrir clínicas de clonagem humana. Não há nada que o impeça de tentar, porque existe um enorme vazio legal. Não existe nenhuma lei contra a clonagem humana nos Estados Unidos e a Bélgica está a descobrir que aqui não é diferente. Dolly funciona como um eletrochoque, pondo em evidência os perigos da clonagem humana para fins reprodutivos.
Uma convenção internacional que proíbe a clonagem humana seria assinada poucas semanas depois em Oviedo, Espanha. O Conselho da Europa segue o exemplo: 19 países membros do Conselho da Europa assinam um protocolo que proíbe a clonagem humana, mas a Bélgica não adere a este instrumento jurídico vinculativo. Recusa uma proibição total. A investigação e a experimentação com embriões são particularmente polémicas.
Projetos fantásticos de clonagem
Entretanto, prosseguem em Inglaterra e nos Estados Unidos as experiências de clonagem de ratos, leitões, macacos, vitelos, etc. Neste frenesim de experiências e descobertas, o sério mistura-se com o fantasioso: a seita Raeliana, por exemplo, propõe a clonagem como bênção suprema. Para Richard Seed, que diz querer recriar a falecida mulher, a clonagem é um primeiro passo para a união com Deus...
Entre a ciência e a ficção científica, a experimentação séria, as crenças delirantes e o apetite comercial, Dolly suscitou muitas fantasias, debates e questões sobre a clonagem humana. O ponto mais alto parece ter sido atingido com a promessa de clonagem reprodutiva de um ginecologista italiano. Mas, tal como Richard Seed, Severino Antinori não iria concluir o seu projeto. A culpa, sem dúvida, foi das limitações técnicas e das numerosas reações negativas de uma grande parte do público e da comunidade científica.O declínio da saúde da ovelha Dolly
Com seis anos de idade, metade do tempo de vida de uma ovelha normal, Dolly acabou por ser submetida a eutanásia. Sofria de uma doença pulmonar incurável.
Há quem pense que a técnica de clonagem provocou o envelhecimento prematuro do animal, mas tal não foi cientificamente provado. Morreu em 2003, ano em que a clonagem reprodutiva humana foi proibida nos Estados Unidos e na maioria dos países europeus.
A famosa ovelha clonada está agora guardada num museu em Edimburgo, na Escócia, perto do laboratório que tanto alarido causou.
Na Bélgica, a clonagem de embriões humanos para fins terapêuticos continua a ser autorizada atualmente, mas dentro de limites estritos. O país ainda não ratificou a Convenção de Oviedo. "Se não o fez, é porque havia uma disposição que proibia a criação de embriões para fins de investigação", explica o convidado de L'Histoire continue. De resto, a Bélgica "respeita todas as outras disposições da Convenção de Oviedo e integrou-as no direito nacional".
No início dos anos 90, o governo de Verhofstadt assumiu a responsabilidade por uma série de reformas sociais apresentadas como avanços éticos. Neste período, surgiram novas disposições sobre a eutanásia e, alguns anos mais tarde, as primeiras medidas relativas à procriação medicamente assistida (PMA).
Quanto à clonagem de animais de criação e de estimação, esta é autorizada e utilizada em muitos países, mas é objeto de um controlo mais apertado noutros, e continua a suscitar debates.A clonagem está desatualizada?
Dolly representou uma rutura psicológica. Mas, de um ponto de vista científico, "o legado da clonagem é bastante limitado", acrescenta Vincent Martin-Schmets. Seguiram-se duas novas técnicas: as células estaminais pluripotentes induzidas (iPS), em 2006, e a ferramenta de edição do genoma humano CRISPR-Cas9, em 2013.
Estas duas técnicas "permitirão fazer o mesmo que a clonagem, mas de forma mais rápida, mais precisa e com menos recursos", explica. Na maior parte das vezes, utilizam poucos ou nenhuns embriões humanos, "o que também reduz toda uma série de questões éticas e, por conseguinte, regulamentares".
Com o método da Dolly, a taxa de sucesso é muito baixa. "Nos primatas, nomeadamente no macaco Rhesus, a taxa de sucesso é inferior a 1%". A clonagem humana implicaria um número enorme de "embriões humanos destruídos para dar origem a um ser humano clonado", insiste o jurista.
Atualmente, não são claramente os obstáculos técnicos que constituem barreiras à clonagem reprodutiva humana. Porquê? A comunidade científica não tardou a alertar para os perigos. E depois, "a hipótese de ter filhos que seriam regenerados para compensar, por exemplo, a perda de um filho falecido" assustou a sociedade.
"Em termos de respeito pela individualidade das pessoas, em termos de instrumentalização da matéria viva, houve uma série de questões éticas que muito rapidamente, no início dos anos 2000, levaram a toda uma série de regulamentos que tornaram isto impensável", explica o jurista.CRISPR-Cas9: aplicações terapêuticas e de melhoramento, quais são os riscos? Atualmente, o CRISPR-Cas9 tem a capacidade de efetuar alterações muito precisas no património genético de um indivíduo, possivelmente para corrigir um gene que possa estar defeituoso. "Mas também pode ser utilizada para alterar um gene, substituindo-o por outro com melhor desempenho", explica o advogado. Uma melhoria que levanta questões do ponto de vista ético. A técnica pode ser utilizada quer na fase embrionária, antes do nascimento, quer após o nascimento.
"A grande diferença entre as duas situações é que, se o fizermos numa pessoa que já nasceu, a modificação genética irá afetar um número limitado de células". Por exemplo, no caso da distrofia de Duchenne, se curarmos um indivíduo com CRISPR-Cas9, a modificação concentrar-se-á nos músculos em causa. Será limitada. "Por outro lado, quando modificamos geneticamente um embrião antes do nascimento, depois há uma divisão celular". A modificação afeta todas as células. "Quando as pessoas em causa tiverem descendentes, estes transmitirão esta modificação genética".
Esta ação permite modificar o património genético de toda a humanidade.
É uma prática excecional, mas existe. As aplicações terapêuticas são vastas: curar uma pessoa que já nasceu ou reduzir os fatores de predisposição para doenças genéticas como a doença de Alzheimer (o que ainda não é possível, mas deverá sê-lo em breve, segundo Vincent Martin-Schmets).
No que diz respeito aos meliantes, já ultrapassámos uma proibição absoluta: trazer ao mundo "bebés OGM". Em 2018, He Jianku, um cientista chinês, já modificou geneticamente meninas gémeas antes do nascimento para lhes dar uma vantagem: evitar que pudessem ser contaminadas pelo vírus HIV. São as primeiras pessoas a serem geneticamente modificadas na fase germinal. O investigador foi condenado a três anos de prisão. Quanto aos eventuais efeitos negativos induzidos por esta transformação, poderão ser detetados dentro de 20 ou 30 anos...Humanidade a duas velocidades e animais ressuscitados? Para além de sabermos o que somos capazes de fazer, há ainda a questão essencial: "Quem terá acesso a estas tecnologias quando estiverem disponíveis?", interoga-se Vincent Martin-Schmets. Nem toda a gente poderá ter acesso a estas tecnologias de ponta. Como resolver "as questões de discriminação numa sociedade em que, por um lado, há pessoas geneticamente modificadas que podem ocupar os lugares mais invejáveis da sociedade e, por outro, pessoas que não são geneticamente modificadas e que, por isso, vêem as desigualdades sociais inscritas no seu património genético"? Esta é uma questão crucial.
Com o método da Dolly, a taxa de sucesso é muito baixa. "Nos primatas, nomeadamente no macaco Rhesus, a taxa de sucesso é inferior a 1%". A clonagem humana implicaria um número enorme de "embriões humanos destruídos para dar origem a um ser humano clonado", insiste o jurista.
Atualmente, não são claramente os obstáculos técnicos que constituem barreiras à clonagem reprodutiva humana. Porquê? A comunidade científica não tardou a alertar para os perigos. E depois, "a hipótese de ter filhos que seriam regenerados para compensar, por exemplo, a perda de um filho falecido" assustou a sociedade.
"Em termos de respeito pela individualidade das pessoas, em termos de instrumentalização da matéria viva, houve uma série de questões éticas que muito rapidamente, no início dos anos 2000, levaram a toda uma série de regulamentos que tornaram isto impensável", explica o jurista.CRISPR-Cas9: aplicações terapêuticas e de melhoramento, quais são os riscos? Atualmente, o CRISPR-Cas9 tem a capacidade de efetuar alterações muito precisas no património genético de um indivíduo, possivelmente para corrigir um gene que possa estar defeituoso. "Mas também pode ser utilizada para alterar um gene, substituindo-o por outro com melhor desempenho", explica o advogado. Uma melhoria que levanta questões do ponto de vista ético. A técnica pode ser utilizada quer na fase embrionária, antes do nascimento, quer após o nascimento.
"A grande diferença entre as duas situações é que, se o fizermos numa pessoa que já nasceu, a modificação genética irá afetar um número limitado de células". Por exemplo, no caso da distrofia de Duchenne, se curarmos um indivíduo com CRISPR-Cas9, a modificação concentrar-se-á nos músculos em causa. Será limitada. "Por outro lado, quando modificamos geneticamente um embrião antes do nascimento, depois há uma divisão celular". A modificação afeta todas as células. "Quando as pessoas em causa tiverem descendentes, estes transmitirão esta modificação genética".
Esta ação permite modificar o património genético de toda a humanidade.
É uma prática excecional, mas existe. As aplicações terapêuticas são vastas: curar uma pessoa que já nasceu ou reduzir os fatores de predisposição para doenças genéticas como a doença de Alzheimer (o que ainda não é possível, mas deverá sê-lo em breve, segundo Vincent Martin-Schmets).
No que diz respeito aos meliantes, já ultrapassámos uma proibição absoluta: trazer ao mundo "bebés OGM". Em 2018, He Jianku, um cientista chinês, já modificou geneticamente meninas gémeas antes do nascimento para lhes dar uma vantagem: evitar que pudessem ser contaminadas pelo vírus HIV. São as primeiras pessoas a serem geneticamente modificadas na fase germinal. O investigador foi condenado a três anos de prisão. Quanto aos eventuais efeitos negativos induzidos por esta transformação, poderão ser detetados dentro de 20 ou 30 anos...Humanidade a duas velocidades e animais ressuscitados? Para além de sabermos o que somos capazes de fazer, há ainda a questão essencial: "Quem terá acesso a estas tecnologias quando estiverem disponíveis?", interoga-se Vincent Martin-Schmets. Nem toda a gente poderá ter acesso a estas tecnologias de ponta. Como resolver "as questões de discriminação numa sociedade em que, por um lado, há pessoas geneticamente modificadas que podem ocupar os lugares mais invejáveis da sociedade e, por outro, pessoas que não são geneticamente modificadas e que, por isso, vêem as desigualdades sociais inscritas no seu património genético"? Esta é uma questão crucial.
Todas estas questões nos fazem mergulhar em obras de ficção científica como Welcome to Gattaca, um filme fantástico sobre seleção genética, ou Jurassik Park, sobre a utilização da tecnologia de clonagem e a edição de genomas humanos para tentar ressuscitar espécies extintas. Estes são conhecidos como processos de desextinção. O muito falado woolly mammoth vem à mente. "Esta investigação tem sido objeto de muita publicidade, mas são poucos os cientistas que trabalham neste domínio que a consideram de grande interesse", remata o jurista.
Emilie Malice / 16 maio 2026 06:58 GMT+1
Edição e Tradução / Joana Bénard da Costa - RTP