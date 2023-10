"A ponta do icebergue cósmico". NASA descobre água e carbono em amostra de asteroide

Foi no passado dia 24 de setembro que aterrou com grande precisão, no deserto do Estado norte-americano do Utah, uma cápsula da NASA que tinha sido transportada pela sonda OSIRIS-Rex para o espaço.Cerca de 6.200 milhões de quilómetros de viagem depois, a cápsula trouxe novidades entusiasmantes para os cientistas:, onde viriam a ser encontrados vestígios de água e carbono.Segundo a NASA, “a abundância de material rico em carbono e a forte presença de minerais argilosos contendo água [nesta amostra] são apenas a ponta do iceberg cósmico”.“Estas descobertas, possíveis através de anos de colaboração dedicada e ciência de ponta, impulsionam uma viagem para compreender não só a nossa vizinhança celestial, mas também o potencial para o início da vida.”, declarou Dante Lauretta, investigador principal da missão OSIRIS-Rex.

“Exatamente o que queríamos encontrar”

“A amostra da missão OSIRIS-REx da NASA é a maior amostra de asteroide rica em carbono já entregue à Terra e ajudará os cientistas a investigar as origens da vida no nosso planeta nas próximas gerações”, declarou, por sua vez, o administrador da NASA, Bill Nelson.

O responsável explicou que quase tudo o que a NASA faz “tem como objetivo responder a questões sobre quem somos e de onde viemos".





"Missões da NASA como a OSIRIS-REx vão melhorar a nossa compreensão dos asteroides que podem ameaçar a Terra, ao mesmo tempo que nos dão uma ideia do que está mais além. Esta amostra já chegou à Terra, mas ainda há muita ciência por vir – ciência como nunca vimos antes”, lê-se nas declarações de Nelson, divulgadas pela NASA esta quarta-feira.





Amostra do asteroide Bennu, na sonda OSIRIS-Rex. Foto: Erika Blumenfeld & Joseph Aebersold – NASA via Reuters

Esta agência espacial refere em comunicado que, embora seja necessária mais investigação para compreender a natureza do carbono encontrado, esta descoberta inicial é já um bom presságio para análises futuras da amostra do asteroide Bennu.“Os segredos guardados nas rochas e na poeira do asteroide vão ser estudados nas próximas décadas, oferecendo conhecimentos sobre como o nosso sistema solar foi formado, como os materiais que levaram à vida podem ter sido semeados na Terra e”, explica.

Material vai ser estudado por décadas

Com a aterragem bem-sucedida da sonda que trouxe consigo 60 gramas de material do asteroide, os especialistas da NASA iniciaram o seu trabalho em novas salas construídas especialmente para esta missão, onde têm desmontando cuidadosamente o equipamento.Quando a tampa do recipiente científico foi aberta pela primeira vez, os cientistas descobriram que,. O material extra era tanto que atrasou o cuidadoso processo de análise da amostra principal, no interior da sonda.“Os nossos laboratórios estavam preparados para tudo o que o Bennu tinha para nos oferecer”, afirmou Vanessa Wyche, diretora do Centro Espacial Johnson, da NASA. “Tivemos cientistas e engenheiros a trabalhar lado a lado durante anos para desenvolver luvas e ferramentas especializadas,”.Durante os próximos dois anos, a equipa científica da missão vai continuar a caracterizar as amostras e a realizar as análises necessárias para cumprir os objetivos científicos da missão.A NASA vai preservar, “incluindo futuras gerações de cientistas”, refere a agência espacial dos Estados Unidos. Uma parte da amostra será emprestada a outras entidades para exibição pública.