"A Rússia quer aterrorizar a Europa, mas vai falhar"

A Presidente von der Leyen reuniu-se em Vilnius com o Presidente da Lituânia, Gitanas Nausėda, o Presidente da Letónia, Edgars Rinkēvičs, e o Presidente da Estónia, Alar Karis.





A visita ocorreu num momento crítico, uma vez que os Estados Bálticos enfrentam ataques híbridos contínuos, incluindo uma série de incursões não autorizadas com drones, seguidas de uma intensificação da campanha de desinformação.





Estes incidentes resultaram na ativação repetida de protocolos de emergência, incluindo restrições ao espaço aéreo, ordens de confinamento em abrigos públicos, encerramento de escolas e instituições públicas e interrupções em infraestruturas críticas.

I want to praise the resilience of the Baltic people.



You have responded with calm and responsibility.



And with a clear message to Russia:



You will fail.https://t.co/SD4WAvZWKd — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 26, 2026



“Os habitantes dos países bálticos têm vivenciado o que muitos acreditavam pertencer a outra região. alertas de ataque aéreo, famílias abrigando-se em escolas, transporte interrompidos. Esta é a realidade na fronteira leste da Europa em 2026. Hoje está aqui. Amanhã estará em algum outro lugar ao longo da fronteira leste. E precisamos ter clareza sobre o que isso significa” referiu em conferência de imprensa Ursula von der Leyen.





Ursula Von der Leyen reforçou que a Europa se solidariza com à Estónia, Letónia e Lituânia porque “quando os Estados bálticos são testados, a Europa como um todo é testada”.





A Presidente da Comissão Europeia anunciou mais verbas do SAFE para os três países bálticos e recordou que a Comissão abriu. pela primeira vez, “fundos de coesão para despesas relacionadas com a defesa e, assim, redirecionámos 1,5 mil milhões de euros para os países bálticos para a preparação da defesa, vigilância das fronteiras e segurança económica.





Von der Leyen refere que «estes incidentes expuseram vulnerabilidades” e que “a preparação deve ser o princípio organizador da resiliência das nossas sociedades, das nossas políticas económicas e, claro, da nossa arquitetura de segurança”.





“Poderemos iniciar este processo, naturalmente, em plena coordenação com a NATO. Uma avaliação abrangente dos sistemas de contra-ataque, drones e alerta antecipado existentes em toda a região, para que possamos identificar em conjunto as lacunas críticas e, em seguida, acelerar o apoio onde for mais necessário e preencher essas lacunas”.





“O nosso objetivo é muito claro” referiu a Presidente da Comissão Europeia, “juntos, a Europa e a Ucrânia devem construir a capacidade industrial para superar a inovação de nossos adversários”.





“Mais uma vez, quero elogiar a resiliência do povo báltico. Vocês responderam com calma e responsabilidade e com uma mensagem clara para a Rússia: nós prevaleceremos”.Acho importante referir que “ninguém deseja mais a paz do que o povo ucraniano. Devemos sempre ter isso em mente. E se a Rússia cessar sua agressão, a guerra acaba. E nós, como europeus, sempre estivemos, desde o primeiro dia, prontos para nos envolvermos num processo pacífico. Mas a Rússia não demonstra, neste momento, nenhuma vontade de paz. Os bombardeamentos provam isso mesmo. E isso apesar da Rússia ter perdido um grande número de jovens sem ganhos territoriais, e sua economia estar a sofrer cada vez mais com nossas sanções”.