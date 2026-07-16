Acidente com autocarro no sudoeste da China provoca seis mortos e 11 feridos

O veículo, que transportava 17 pessoas, embateu na barreira de proteção da estrada e caiu numa zona de leito fluvial no condado de Baoxing, no município de Ya`an, pelas 18:00 locais de quarta-feira (11:00, hora de Lisboa), de acordo com a agência noticiosa oficial Xinhua.

Todos os feridos foram transportados para um hospital local, encontrando-se uma das vítimas em estado grave, mas estável.

As autoridades abriram uma investigação para determinar as causas do acidente.