Acidente com avião da Turkish Airlines com origem no sistema hidráulico

Um funcionário do Aeroporto Internacional Tribhuvan, em Katmandu, disse, anteriormente, que o trem de aterragem direito da aeronave tinha ardido e que a equipa de emergência conseguiu controlar a situação.

O funcionário não quis ser identificado por não estar autorizado a falar publicamente aos jornalistas.

No entanto, a companhia aérea afirmou em comunicado que não houve incêndio e que uma avaliação preliminar indicou que o fumo que saía do trem de aterragem foi causado por uma falha no equipamento hidráulico.

A bordo do Airbus A330, proveniente de Istambul, seguiam 277 passageiros e 11 tripulantes, tendo todos sido retirados em segurança através de escorregas como medida de precaução, informou a companhia aérea.

O aeroporto esteve fechado na manhã de segunda-feira, mas reabriu quase duas horas depois, após a aeronave ser retirada para uma área mais segura dentro do aeroporto. Os voos voltaram a operar normalmente nainda a segunda-feira.

"O processo de retirada foi concluído com sucesso e não houve feridos", afirmou Yahya Ustun, funcionário da companhia aérea, em comunicado.

"Um voo adicional foi planeado para o retorno, enquanto as nossas equipas iniciaram as inspeções técnicas da aeronave", continuou.

O Nepal regista acidentes aéreos com relativa frequência, já que o terreno montanhoso e clima variável do país dificultam as condições de voo.

Em 2015, um jato da Turkish Airlines que pousava durante um denso nevoeiro em Katmandu saiu da pista escorregadia, obrigando ao encerramento do aeroporto por vários dias. Não houve feridos e o avião foi posteriormente rebocado para fora da infraestrutura aeroportuária e transformado em museu.