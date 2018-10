Acidente de viação na Grécia faz 11 mortos, possivelmente migrantes

Lusa13 Out, 2018, 10:16 / atualizado em 13 Out, 2018, 10:16 | Mundo

A polícia disse que o acidente ocorreu cerca das 05:00 locais (03:00 em Lisboa), próximo da cidade de Kavala, quando a viatura seguia em direção à cidade de Salónica e embateu num camião que circulava em sentido contrário, incendiando-se de seguida.

Todos os ocupantes do carro morreram e o motorista do camião recebeu tratamento pelos ferimentos sofridos num hospital no norte da Grécia.

As autoridades gregas têm registado um aumento de pessoas que entram ilegalmente no país, cruzando a fronteira grego-turca, com muitas a serem levadas para Salónica, onde se dirigem às esquadras para se registarem e solicitarem asilo.