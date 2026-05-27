Mundo
Acordo com o Irão. Trump diz que os EUA ainda não estão satisfeitos
O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou esta quarta-feira, numa reunião de gabinete, que o Irão pretende fechar um acordo, mas que os EUA ainda não estão satisfeitos com o que foi alcançado.
(em atualização)
"O Irão está muito empenhado, querem muito fechar um acordo. Até agora, não conseguiram... não estamos satisfeitos com ele, mas ficaremos. Ou ficaremos, ou teremos de terminar o trabalho", afirmou Trump aos jornalistas numa reunião de gabinete na Casa Branca.
"O Irão está muito empenhado, querem muito fechar um acordo. Até agora, não conseguiram... não estamos satisfeitos com ele, mas ficaremos. Ou ficaremos, ou teremos de terminar o trabalho", afirmou Trump aos jornalistas numa reunião de gabinete na Casa Branca.