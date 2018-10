Advogada diz que mulher que acusa Cristiano Ronaldo está "emocionalmente frágil"

Lusa03 Out, 2018, 08:58 | Mundo

Larissa Drohobyczer afirmou à agência noticiosa Associated Press (AP) que Kathryn Mayorga está fora dos Estados Unidos, sem revelar onde está, e que a agora professora com 34 anos e na altura aspirante a modelo não aborda com a imprensa o processo, reaberto na semana passada num tribunal do condado de Clarck, Las Vegas, no estado norte-americano do Nevada.

A advogada afirmou que não representou Mayorga em 2009 nas negociações com os representantes do futebolista português, recusando divulgar o nome dos advogados que trataram do caso.

A polícia de Las Vegas reabriu a investigação sobre as acusações de violação apresentadas pela mulher norte-americana contra Cristiano Ronaldo, por factos que remontam a 2009 e que o futebolista português nega.

"O caso foi reaberto e os nossos investigadores estão a analisar as informações dadas pela vítima"", disse a polícia na segunda-feira, acrescentando que em 13 de junho de 2009 foi apresentada uma queixa e que a sua autora foi submetida a um exame médico, mas não forneceu dados sobre os factos alegados nem a descrição do suspeito.

Kathryn Mayorga, agora professora com 34 anos e na altura aspirante a modelo, apresentou queixa a semana passada num tribunal do condado de Clarck, Las Vegas, no estado norte-americano do Nevada.

A queixosa alega que naquela data foi violada pelo agora jogador da Juventus num quarto de hotel em Las Vegas, ao qual terá subido, junto com outras pessoas, para apreciar a vista e a banheira de hidromassagem.

A suposta vítima relatou que Cristiano Ronaldo a terá interpelado enquanto trocava de roupa e a terá forçado a sexo anal -- no fim, conta, o português ter-se-á desculpado e dito que costuma ser um cavalheiro.

O caso foi divulgado pela revista alemã Der Spiegel, a 28 de setembro, na primeira vez que Kathryn Mayorga falou sobre o caso - a história já tinha sido revelada em 2017, em documentos difundidos pela plataforma digital Football Leaks.

"`Fake news` [notícias falsas]. Querem promover-se à custa do meu nome. É normal. Querem ser famosos usando o meu nome. Faz parte da minha profissão. Sou um homem feliz, e está tudo bem", reagiu Cristiano Ronaldo no domingo, depois de a Der Spiegel ter abordado o assunto.

Kathryn Mayorga conta ainda que na altura terá sido coagida a assinar um acordo de confidencialidade a troco de cerca de 325 mil euros (375 mil dólares), assentimento que os seus advogados consideram não ter valor legal.

"A queixa da senhora Mayorga, as provas físicas da agressão sexual (...) não são `fake news`", respondeu o advogado da queixosa, Leslie Stovall.

De acordo com o advogado, Kathryn Mayorga espera não só "obter justiça", mas também "encorajar todas as vítimas de agressões sexuais a enfrentar os seus autores", por "mais célebres, ricos ou poderosos que possam parecer".

Como resposta, a equipa jurídica que defende Ronaldo já anunciou o pedido de "indemnização por danos morais num valor correspondente à gravidade da infração, que é, provavelmente, uma das mais sérias violações de direitos pessoais nos últimos anos".

Em comunicado, os advogados do futebolista classificam a informação como "flagrantemente ilegal" com a agravante de "violar os direitos pessoais" do avançado madeirense de uma "forma excecionalmente grave".