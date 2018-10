Advogado reafirma que Cristiano Ronaldo "nega veementemente" acusação de violação

Lusa10 Out, 2018, 17:51 | Mundo

"Para que não subsistam dúvidas: Cristiano Ronaldo nega veementemente todas as acusações constantes da referida ação cível, em coerência com o que tem feito nos últimos nove anos", refere Peter S. Christiansen, advogado de Cristiano Ronaldo, referindo-se a uma recente ação cível intentada por Kathryn Mayorga, "baseada em eventos supostamente ocorridos em 2009".



O advogado do futebolista internacional português refere ainda que "os documentos que supostamente contêm declarações do Sr. Ronaldo, e foram reproduzidos nos `media`, são puras invenções".