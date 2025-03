Advogados de autarca de Istambul vão recorrer da prisão preventiva

"É claro que vamos recorrer da ordem de prisão", disse um dos advogados à agência francesa AFP.

Imamoglu é considerado o principal opositor do Presidente Recep Tayyip Erdogan e deveria ser consagrado hoje como candidato dos sociais-democratas do Partido Republicano do Povo (CHP, na sigla em turco) às próximas eleições presidenciais.

Numa declaração divulgada nas redes sociais através dos advogados, Imamoglu pediu aos apoiantes que não desanimassem e prometeu que não desistirá de lutar contra Erdogan.

"De mãos dadas, vamos derrotar este golpe, esta marca negra na nossa democracia", afirmou, citado pela AFP.

A detenção de Imamoglu na quarta-feira desencadeou uma onda de protestos em Istambul e nas principais cidades da Turquia, incluindo a capital, Ancara.

O Ministério do Interior anunciou hoje que 323 pessoas foram detidas no sábado à noite só em Istambul, juntando-se às 343 detidas na sexta-feira à noite em todo o país.

No protesto de sábado em Istambul, participaram provavelmente mais de 50.000 pessoas, ainda mais do que nos dias anteriores, segundo a agência espanhola EFE.