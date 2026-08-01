Aeroporto de Caracas reabre no dia 5 para operações de carga

Trata-se do primeiro passo para uma reabertura gradual do aeroporto, que é o principal do país, com vista a "garantir a retoma progressiva dos serviços" do terminal aéreo, de acordo com o Ministério dos Transportes venezuelano num comunicado publicado na noite de sexta-feira.

O Governo de Caracas assegurou que as operações de transporte de bens e mercadorias abrangerão tanto os voos de chegada como os de partida.

"Desta forma, reafirmamos o compromisso de reforçar a conectividade aérea da nação, como parte da recuperação da prestação de serviços aos passageiros da principal porta de entrada da Venezuela", detalha o comunicado.

O Aeroporto Simón Bolívar situa-se na região devastada de La Guaira, a mais afetada pelos sismos de magnitude 7,2 e 7,5 em 24 de junho, e sofreu grandes danos nas infraestruturas, tanto na pista como no terminal.

Desde então, várias companhias aéreas transferiram as operações para a cidade venezuelana de Valência, capital do estado de Carabobo (norte), a 172 quilómetros de distância de Caracas por estrada.

No passado dia 06 de julho, a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmou que o país prevê retomar em breve alguns voos comerciais numa pista paralela do aeroporto, sem especificar quando essa retoma poderá ocorrer.

Dois dias antes, Rodríguez também anunciou uma aliança internacional para a recuperação do terminal, mais uma vez sem detalhar quais os intervenientes envolvidos.

O duplo terramoto causou mais de 5.500 mortos, 856 edifícios desmoronados e 190 danificados, de acordo com o último balanço oficial, divulgado em 24 de julho.