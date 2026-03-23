Aeroporto de Nova Iorque encerrado na sequência de colisão

O acidente, entre um avião da Air Canada e um veículo dos bombeiros, aconteceu no domingo à noite, causando dois mortos e vários feridos, mas ainda não há número certo de vítimas.

"Infelizmente, as mortes dos dois pilotos foram confirmadas", disse a diretora executiva da Autoridade Portuária, Kathryn Garcia, em conferência de imprensa.

Até ao momento, as autoridades dos Estados Unidos não se pronunciaram sobre as causas do acidente.

Meios de comunicação social locais noticiaram que a colisão aconteceu na pista quatro, quando o avião CRJ-900, da companhia aérea canadiana Air Canada, proveniente de Montreal, estava a aterrar.