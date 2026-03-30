Aeroportos da UE esperam filas de duas horas no controlo de fronteira na semana da Páscoa

Estes atrasos previstos devem-se a "problemas operacionais" com a implementação do novo mecanismo europeu de acesso.

O novo Sistema Europeu de Entrada/Saída (EES), para registo digital de cidadãos estrangeiros que entram no Espaço Schengen, concluirá a sua fase de implementação a 09 de abril, sendo obrigatório que os Estados-Membros registem 100% dos cidadãos não pertencentes à UE até 31 de março.

A implementação "está a terminar precisamente no pico das viagens durante as férias da Páscoa", alertaram a associação europeia de aeroportos ACI Europe e a associação da indústria aérea A4E numa declaração conjunta divulgada hoje.