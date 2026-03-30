EM DIRETO
Guerra no Médio Oriente. Acompanhe aqui, ao minuto, a evolução do conflito

Aeroportos da UE esperam filas de duas horas no controlo de fronteira na semana da Páscoa

Aeroportos da UE esperam filas de duas horas no controlo de fronteira na semana da Páscoa

Aeroportos e companhias aéreas da União Europeia (UE) alertaram hoje para tempos de espera superiores a duas horas nos controlos de fronteira para cidadãos de países terceiros durante a semana da Páscoa.

Lusa /
António Cotrim - Lusa

VER MAIS

Estes atrasos previstos devem-se a "problemas operacionais" com a implementação do novo mecanismo europeu de acesso.

O novo Sistema Europeu de Entrada/Saída (EES), para registo digital de cidadãos estrangeiros que entram no Espaço Schengen, concluirá a sua fase de implementação a 09 de abril, sendo obrigatório que os Estados-Membros registem 100% dos cidadãos não pertencentes à UE até 31 de março.

A implementação "está a terminar precisamente no pico das viagens durante as férias da Páscoa", alertaram a associação europeia de aeroportos ACI Europe e a associação da indústria aérea A4E numa declaração conjunta divulgada hoje.

PUB
PUB