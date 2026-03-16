Afegão que trabalhou com o Exército dos EUA morre em centro de detenção do ICE

Mohommad Nazeer Paktyawal, de 41 anos, tinha um pedido de asilo pendente e residia em Richardson, um subúrbio de Dallas, com a sua esposa e seis filhos. No seu Afeganistão natal, trabalhou com as Forças Especiais dos EUA durante mais de 20 anos, segundo informou a ONG AfghanEvac.

A detenção do homem ocorreu na sexta-feira de manhã, fora do seu apartamento, "quando se preparava para levar os filhos à escola", explicou a organização num comunicado.

No mesmo dia, as autoridades migratórias transferiram-no de urgência para um hospital da zona, onde faleceu na manhã de sábado.

Ainda se desconhecem as causas da sua morte e as autoridades norte-americanas abriram uma investigação sobre o caso, segundo indicou o Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE).

De acordo com a versão do Governo, Paktyawal começou a ter dores no peito e "dificuldade para respirar" pouco depois de ter sido detido, por isso as autoridades o transferiram para o hospital, onde acabou por falecer.

O Governo acusa-o de ter cometido "fraude" no programa SNAP, que concede subsídios alimentares a famílias de baixos rendimentos.

A AfghanEvac assegurou que Paktyawal não foi condenado por nenhum crime, nem tinha processos pendentes com a Justiça e solicitou uma investigação "urgente".

"É extremamente invulgar que um homem de 41 anos, por outro lado saudável, morra menos de 24 horas após ter sido colocado sob custódia do Governo", assinalou a ONG.

"O senhor Paktyawal sobreviveu à guerra no Afeganistão e confiou suficientemente nos Estados Unidos para reconstruir a sua vida aqui. A sua família merece respostas", acrescentou aquela ONG.

A morte de Paktyawal é a décima terceira de um migrante sob custódia federal em 2026.

No ano passado, 30 pessoas faleceram sob custódia do ICE, o número mais alto em 20 anos.

No Governo de Donald Trump, as detenções de migrantes atingiram níveis recorde: em janeiro, os EUA tinham mais de 73.000 migrantes detidos, o número mais alto desde a criação do Departamento de Segurança Interna (DHS) em 2001, segundo dados divulgados à CBS News.