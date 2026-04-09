África continua a registar 99% das mortes e 59% dos casos de cólera no mundo comunicou UA

"Há uma melhoria na resposta à cólera, no número de casos que estamos a ver (...). Ao ver a evolução de diferentes países, pode-se observar que a maioria dos casos está a diminuir ou a estabilizar", afirmou, numa conferência de imprensa `online`, o responsável adjunto de incidentes dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças de África (CDC África), Yap Boum.

"Mas lembremo-nos de que o nosso objetivo é a eliminação da cólera", acrescentou.

Boum detalhou que, ao longo deste ano, registaram-se em África um total de 30.940 casos, menos de metade dos registados no mesmo período de 2025 (77.861), 2024 (70.677) e 2023 (84.918).

Por outro lado, documentaram-se 621 mortes, um número que, embora muito abaixo dos 1.645 mortos registados no mesmo período de 2025, coloca a taxa de mortalidade em 2%, uma percentagem "ainda alta", de acordo com o especialista.

Segundo os dados dos CDC África, dois países - a República Democrática do Congo (RDCongo) e Moçambique - representam 80% de todas as infeções no continente este ano (59% e 21%, respetivamente), enquanto apenas a RDCongo acolhe 84% de todas as mortes.

No ano passado, o continente africano superou o recorde de contágios por cólera registados em 2024, com cerca de 262.300 casos confirmados e cerca de 5.900 falecimentos pela doença.

Esta doença diarreica aguda é causada pela ingestão de alimentos ou água contaminados com a bactéria `vibrio cholerae`, que se associa principalmente a um saneamento deficiente e a um acesso limitado a água potável.

Embora se trate de uma doença tratável que afeta tanto crianças como adultos, a cólera pode chegar a ser letal se não for assistida a tempo.