Agentes do ICE voltam a estar envolvidos na morte de uma pessoa

Agentes do ICE voltam a estar envolvidos na morte de uma pessoa

Esta é a segunda morte que envolve os agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos em menos de uma semana.

Filipe Alexandre Gonçalves - RTP / Adicionar como fonte informativa
foto: @Remote-Resource9021/Reddit via Reuters

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Uma pessoa morreu esta segunda-feira na sequência de um tiroteio que ocorreu em Biddeford, Maine, e envolveu agentes do ICE, o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos.

O acidente foi confirmado pelo presidente da Câmara dos Representantes do Maine, Ryan Fecteau, numa declaração publicada na rede social Facebook.



“A Polícia Estadual e o Departamento de Segurança Pública estão no local para recolher mais detalhes e esperamos que o FBI também investigue”, pode ler-se.

A polícia de Biddeford confirmou à CNN a existência de um “incidente policial”, que ocorreu a 29 quilómetros a sul de Portland, e, garantiu, também, não existir ameaças à população.

Este é já o segundo incidente que ocorre em menos de uma semana, depois de um homem ter sido morto a tiro por um agente do ICE.

A imprensa local informou que Lorenzo Salgado Araujo morreu enquanto decorria uma operação policial. 

O ICE terá informado que se tratava de uma ação de fiscalização direcionada, embora uma fonte tenha negado e afirmou que a vítima não seria o alvo da operação.
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