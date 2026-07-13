Agentes do ICE voltam a estar envolvidos na morte de uma pessoa

Uma pessoa morreu esta segunda-feira na sequência de um tiroteio que ocorreu em Biddeford, Maine, e envolveu agentes do ICE, o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos.





O acidente foi confirmado pelo presidente da Câmara dos Representantes do Maine, Ryan Fecteau, numa declaração publicada na rede social Facebook.













“A Polícia Estadual e o Departamento de Segurança Pública estão no local para recolher mais detalhes e esperamos que o FBI também investigue”, pode ler-se.





“incidente policial”, que ocorreu a 29 quilómetros a sul de Portland, e, garantiu, também, não existir ameaças à população. A polícia de Biddeford confirmou à CNN a existência de um, que ocorreu a 29 quilómetros a sul de Portland, e, garantiu, também, não existir ameaças à população.





Este é já o segundo incidente que ocorre em menos de uma semana, depois de um homem ter sido morto a tiro por um agente do ICE.





A imprensa local informou que Lorenzo Salgado Araujo morreu enquanto decorria uma operação policial.





O ICE terá informado que se tratava de uma ação de fiscalização direcionada, embora uma fonte tenha negado e afirmou que a vítima não seria o alvo da operação.