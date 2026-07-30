Agressor de Salman Rushdie considerado culpado de terrorismo por apoiar Hezbollah

Hadi Matar, de 28 anos, "optou por alinhar os seus valores com os valores terroristas da liderança do Irão", realçou o procurador norte-americano Michael DiGiacomo, citado no comunicado do Departamento de Justiça.

O libanês-americano foi acusado de apoiar o Hezbollah, o movimento libanês pró-Irão, que é considerado uma organização terrorista pelos Estados Unidos.

De acordo com a acusação, o agressor foi motivado pela `fatwa` (sentença de morte) emitida em 1989 pelo fundador da República Islâmica do Irão, ayatollah Khomeini, contra o escritor, pela publicação do seu romance "Os Versículos Satânicos", editado em Portugal pela Dom Quixote.

"Matar passou mais de um ano imerso na ideologia violenta do Hezbollah e a preparar-se para agir de acordo com esta `fatwa`", destacou, por sua vez, John A. Eisenberg, também de acordo com o comunicado.

O Departamento de Justiça apontou que Hadi Matar enfrenta prisão perpétua por estes atos. A sentença está marcada para 03 de novembro.

Hadi Matar foi condenado a 25 anos de prisão em maio de 2025 pela tentativa de homicídio do escritor, em 12 de agosto de 2022, no início de uma palestra sobre a proteção da liberdade dos escritores, no condado de Chautauqua, no Estado de Nova Iorque.

Na sequência deste ataque, o escritor ficou cego do olho direito e paralisado de uma mão, sofrendo ainda sequelas dos golpes desferidos contra si, no pescoço e no tronco.

Nascido em Bombaim, em 1947, Salman Rushdie é autor de romances, contos para a juventude e ensaios, e recebeu em 1981 o Prémio Booker pelo livro "Os Filhos da Meia-Noite".

Após a `fatwa`, Rushdie passou anos escondido e com proteção policial, mas regressou gradualmente à vida pública depois de, em 1998, o governo iraniano se ter distanciado da sentença, afirmando que não apoiaria alguma tentativa de assassínio do escritor, embora a sentença nunca tenha sido oficialmente revogada.

O romance mais recente de Salman Rushdie, "Cidade da Vitória", concluído um mês antes do atentado, foi editado em 2023 e também está editado em Portugal.

No ano passado, quando publicou "Faca - Meditações na sequência de uma tentativa de homicídio", justificou a obra: "Compreendi que tinha de escrever este livro [...] antes de poder passar a qualquer outra coisa. Escrever seria a minha maneira de possuir o que acontecera, assumir o seu controlo, torná-lo meu, recusar-me a ser uma mera vítima. Responderia à violência com a arte."