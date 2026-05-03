Mundo
Guerra na Ucrânia
AIEA. Drone atinge laboratório externo da central nuclear de Zaporizhzhia
Um drone atingiu o laboratório externo de controlo de radiação da central nuclear de Zaporizhzhia, no sudeste da Ucrânia, informou no domingo a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA).
Não houve registo de feridos e ainda não se sabe se o ataque danificou o laboratório, que se encontra fora do perímetro da central controlada pela Rússia, acrescentou a AIEA.
Uma equipa da AIEA no local solicitou o acesso ao laboratório, afirmou o diretor-geral Rafael Grossi, reiterando que quaisquer ataques perto de instalações nucleares podem representar riscos para a segurança nuclear.
Uma equipa da AIEA no local solicitou o acesso ao laboratório, afirmou o diretor-geral Rafael Grossi, reiterando que quaisquer ataques perto de instalações nucleares podem representar riscos para a segurança nuclear.