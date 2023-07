Alberto Nuñes Feijóo pode ser o próximo inquilino do Palácio da Moncloa

Foto: Isabel Cunha/Antena 1

Seria o primeiro presidente do governo de Espanha oriundo do mundo rural. Nasceu numa pequena aldeia galega. Estudou direito na Universidade de Santiago de Compostela. Governou a Junta da Galiza durante 13 anos com quatro maiorias absolutas.



No ano passado foi eleito presidente do Partido Popular com 98% dos votos.



Mas quem é este homem que quer governar Espanha?



A enviada especial da Antena 1 às eleições espanholas falou com o secretário geral do Eixo Atlântico - organização que promove a cooperação entre 37 cidades galegas e do norte de Portugal.



Xoán Vásques Mao trabalhou diretamente com Alberto Feijóo durante mais de uma década, conhece-o desde os tempos da universidade.



O secretário geral do Eixo Atlântico traça-nos o perfil daquele que pode vir a ser o próximo presidente do governo espanhol.