Alegada carta de suicídio de Jeffrey Epstein continua selada em tribunal

O jornal, que solicitou ao juiz a divulgação da carta, noticiou na quinta-feira que esta foi encontrada em julho de 2019 por Nicholas Tartaglione, então companheiro de cela de Epstein, após um incidente em que o magnata foi encontrado inconsciente com um pano à volta do pescoço.

Epstein, acusado de tráfico sexual e abuso de menores, sobreviveu ao incidente, mas semanas depois foi encontrado morto na sua cela numa prisão de Manhattan.

De acordo com o Times, a carta inclui a frase "é tempo de dizer adeus" e foi entregue por Tartaglione aos advogados de Epstein.

Acabou por ser selada por um juiz federal como parte do processo criminal, o que pode ter impedido os investigadores de a examinarem durante a investigação da morte de Epstein.

O Departamento de Justiça indicou ao jornal que "não tinha registo" do documento, apesar de ter compilado milhões de páginas relacionadas com o caso nos últimos meses.

De acordo com o relato de Tartaglione, divulgado pelo Times em várias entrevistas, o bilhete foi escrito numa folha de papel amarelada, arrancada de um bloco de notas, e foi encontrado dentro de um livro na sua cela.

Referiu ainda que decidiu entregá-la à defesa porque poderia ser relevante para as acusações de Epstein, que inicialmente alegou que o seu companheiro de cela o tinha agredido.

Tartaglione, condenado em 2023 a prisão perpétua por um quádruplo homicídio e que está atualmente a recorrer da sentença, nega há anos ter agredido Epstein.

A morte de Epstein, em agosto de 2019, aos 66 anos, foi considerada suicídio pelas autoridades de Nova Iorque.

O Times enfatizou que não conseguiu verificar de forma independente o conteúdo do bilhete e sugere que a sua autenticidade tenha sido analisada por especialistas.

Segundo o jornal, a existência da nota não é referida nos relatórios oficiais sobre a morte do financeiro.

O caso que envolve Epstein diz respeito a uma vasta rede de abuso sexual de menores que o milionário manteve durante anos, envolvendo tráfico de raparigas para exploração sexual e alegadas ligações a figuras influentes da política, dos negócios e do entretenimento.

O Departamento de Justiça norte-americano divulgou mais de três milhões de ficheiros relacionados com a investigação sobre o influente consultor financeiro caído em desgraça, mostrando a extensão das suas ligações com figuras públicas de primeiro plano, entre as quais o próprio Presidente Donald Trump.

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