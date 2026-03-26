Alegado drone russo violou espaço aéreo NATO na Roménia
Um drone violou na quarta-feira o espaço aéreo da Roménia e causou impacto junto à localidade de Parches, a três quilómetros da fronteira com a Ucrânia, informou hoje o ministério da Defesa daquele país-membro da NATO e da União Europeia.
As autoridades da Roménia não definiram a origem do aparelho telepilotado, mas adiantaram que foi desviado pelas armas de defesa antiaéreas ucranianas, sendo frequentes as incursões daquele tipo de projéteis usados para atacar a Ucrânia no território romeno.
Dois aviões de caça F-16 romenos descolaram às 22:16, (20:16 em Lisboa) após a deteção do drone, e, cerca de dez minutos depois, o aparelho entrou no espaço aéreo romeno, tendo sido emitido alerta para a população nas imediações devido ao risco de queda de destroços, mas não se registaram danos materiais ou humanos.
Desde o início da invasão russa da Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022, a Roménia, que tem fronteira de 650 quilómetros com aquele país vizinho do leste europeu, houve cerca de 40 incidentes deste género.