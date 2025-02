Este domingo, os alemães vão votar, numa altura de tensão, de questões económicas e emigração no centro das discussões.

61 milhões dos 84 milhões de habitantes da Alemanha escolhem, em eleições gerais antecipadas, os 630 representantes do Bundestag, a câmara baixa do Parlamento alemão.



A Alemanha é a terceira maior economia do mundo atrás apenas dos EUA e China, e é a primeira da União Europeia.